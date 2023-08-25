Вкуснее пирога: рецепт плацинды с сыром и зеленью без выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
288
Вкуснее пирога: рецепт плацинды с сыром и зеленью без выпечки

Плацинда – это особый плоский пирог. Ее готовят из разного теста – дрожжевого, на воде и кефире, а также с разными начинками – сыром, брынзой, зеленью и даже тыквой. Плацинды можно запечь в духовке и пожарить на сковороде.

Шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом плацинд с сыром и зеленью.

Рецепт плацинды с сыром и зеленью

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 1300 г
  • вода – 600 г
  • соль – 15 г
  • уксус – 20 г
  • масло – 30 г
  • яйцо – 2 шт

Начинка:

  • творог – 900 г
Видео дня
  • брынза – 400 г
  • яйцо – 2 шт
  • укроп – 100 г
  • лук зеленый – 400 г
  • соль – 10 г
  • перец – 4 г
  • чеснок – 30 г

Способ приготовления:

1. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, его в готовом виде нужно оставить в холодильнике на 2 часа.

Тесто на воде

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить зелень и чеснок, натереть сыр на терке. Смешать между собой все необходимые ингредиенты.

3. Готовое тесто разделить на 9 одинаковых частей. Каждую тонко раскатать, выложить начинку и, растягивая бока теста, накрыть ими серединку. Полученный круг раскатать в более плоский.

Плацинда с начинкой

4. Обжарить плацинды в большом количестве масла на среднем огне с обеих сторон. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты