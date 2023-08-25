Вкуснее пирога: рецепт плацинды с сыром и зеленью без выпечки
Плацинда – это особый плоский пирог. Ее готовят из разного теста – дрожжевого, на воде и кефире, а также с разными начинками – сыром, брынзой, зеленью и даже тыквой. Плацинды можно запечь в духовке и пожарить на сковороде.
Шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом плацинд с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 1300 г
- вода – 600 г
- соль – 15 г
- уксус – 20 г
- масло – 30 г
- яйцо – 2 шт
Начинка:
- творог – 900 г
- брынза – 400 г
- яйцо – 2 шт
- укроп – 100 г
- лук зеленый – 400 г
- соль – 10 г
- перец – 4 г
- чеснок – 30 г
Способ приготовления:
1. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, его в готовом виде нужно оставить в холодильнике на 2 часа.
2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить зелень и чеснок, натереть сыр на терке. Смешать между собой все необходимые ингредиенты.
3. Готовое тесто разделить на 9 одинаковых частей. Каждую тонко раскатать, выложить начинку и, растягивая бока теста, накрыть ими серединку. Полученный круг раскатать в более плоский.
4. Обжарить плацинды в большом количестве масла на среднем огне с обеих сторон. Приятного аппетита!
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