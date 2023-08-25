Плацинда – это особый плоский пирог. Ее готовят из разного теста – дрожжевого, на воде и кефире, а также с разными начинками – сыром, брынзой, зеленью и даже тыквой. Плацинды можно запечь в духовке и пожарить на сковороде.

Шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом плацинд с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 1300 г

вода – 600 г

соль – 15 г

уксус – 20 г

масло – 30 г

яйцо – 2 шт

Начинка:

творог – 900 г

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брынза – 400 г

яйцо – 2 шт

укроп – 100 г

лук зеленый – 400 г

соль – 10 г

перец – 4 г

чеснок – 30 г

Способ приготовления:

1. Для изготовления теста необходимо смешать все нужные ингредиенты. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, его в готовом виде нужно оставить в холодильнике на 2 часа.

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить зелень и чеснок, натереть сыр на терке. Смешать между собой все необходимые ингредиенты.

3. Готовое тесто разделить на 9 одинаковых частей. Каждую тонко раскатать, выложить начинку и, растягивая бока теста, накрыть ими серединку. Полученный круг раскатать в более плоский.

4. Обжарить плацинды в большом количестве масла на среднем огне с обеих сторон. Приятного аппетита!

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