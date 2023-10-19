Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. В то же время готовить их можно с разными начинками: овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом зразов с рыбной начинкой.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

мука – 80 г

яйца – 1 шт

соль, перец

Начинка:

скумбрия – 2 б

вареные яйца – 2 шт

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно порезать и отварить картофель в подсоленной воде до готовности. В готовом виде размять в состояние пюре, добавив муку, яйцо, соль, перец. Это будет тесто для зразов.

2. Предварительно отварить яйца, в готовом виде размять их вилкой вместе с рыбой.

3. Из теста отломить небольшой кусок, завернуть в него начинку и сформировать пирожок, обвалять в муке. Повторить так с оставшимся тестом и начинкой.

4. Пожарить зразы на разогретой сковороде маслом на среднем огне. Приятного аппетита!

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