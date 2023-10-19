Вкуснее пирожков: как приготовить картофельные зразы с необычной начинкой
Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, в основе которых – картофельное пюре. В то же время готовить их можно с разными начинками: овощами, фаршем, грибами, мясом, печенью, ливером и сыром.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом зразов с рыбной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- мука – 80 г
- яйца – 1 шт
- соль, перец
Начинка:
- скумбрия – 2 б
- вареные яйца – 2 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать и отварить картофель в подсоленной воде до готовности. В готовом виде размять в состояние пюре, добавив муку, яйцо, соль, перец. Это будет тесто для зразов.
2. Предварительно отварить яйца, в готовом виде размять их вилкой вместе с рыбой.
3. Из теста отломить небольшой кусок, завернуть в него начинку и сформировать пирожок, обвалять в муке. Повторить так с оставшимся тестом и начинкой.
4. Пожарить зразы на разогретой сковороде маслом на среднем огне. Приятного аппетита!
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