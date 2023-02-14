Вкуснее пиццы: картофельный пирог с мясом, грибами и сыром для ужина за 20 минут
Пироги с солеными начинками – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно приготовить с рыбой, яйцами, мясом, яйцами, зеленым луком. Тесто можно делать любое: дрожжевое, на сметане, йогурте, молоке и использовать лаваш.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного пирога с мясом, сыром, шампиньонам и луком.
Ингредиенты:
- Картофель – 6 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливки 20% – 250 мл
- Сметана – 1 ст. л.
- Сыр твердый – 100 г
- Молоко – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло
- Любимые приправы
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, сделайте пюре, добавьте яйцо, сливочное масло, перемешайте.
2. Сыр натрите на терке, все ингредиенты нарезаем.
3. Лук обжарьте до золотистости, добавьте мясо и жарьте до готовности, после добавьте грибы.
4. Посолите по вкусу, добавьте специи и сметану, залейте сливками и на медленном огне тушите под крышкой до загустения.
5. Духовку разогрейте до 180 С.
6. Форму смажьте сливочным маслом, выложите пюре и разровняйте, сверху выложите готовое мясо с грибами и отправьте в духовку на 20 минут. Затем посыпьте сиром и поставьте в духовку еще на 2 минут, чтобы сыр расплавился.
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