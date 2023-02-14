Вкуснее пиццы: картофельный пирог с мясом, грибами и сыром для ужина за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Рецепт пирога

Пироги с солеными начинками – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно приготовить с рыбой, яйцами, мясом, яйцами, зеленым луком. Тесто можно делать любое: дрожжевое, на сметане, йогурте, молоке и использовать лаваш. 

Вкусный домашний пирог

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного пирога с мясом, сыром, шампиньонам и луком. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Картофель – 6 шт. 
  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Сливки 20% – 250 мл
  • Сметана – 1 ст. л. 
  • Сыр твердый – 100 г
  • Молоко – 100 мл
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Сливочное масло
  • Любимые приправы

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, сделайте пюре, добавьте яйцо, сливочное масло, перемешайте. 

Картофельное пюре 

2. Сыр натрите на терке, все ингредиенты нарезаем.

Твердый сыр

3. Лук обжарьте до золотистости, добавьте мясо и жарьте до готовности, после добавьте грибы.

4. Посолите по вкусу, добавьте специи и сметану, залейте сливками и на медленном огне тушите под крышкой до загустения.

Приготовление начинки для пирога

5. Духовку разогрейте до 180 С. 

6. Форму смажьте сливочным маслом, выложите пюре и разровняйте, сверху выложите готовое мясо с грибами и отправьте в духовку на 20 минут. Затем посыпьте сиром и поставьте в духовку еще на 2 минут, чтобы сыр расплавился.

Картофельный пирог

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