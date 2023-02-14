Пироги с солеными начинками – лучшее дополнение к супам, салатам, которые можно приготовить с рыбой, яйцами, мясом, яйцами, зеленым луком. Тесто можно делать любое: дрожжевое, на сметане, йогурте, молоке и использовать лаваш.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного пирога с мясом, сыром, шампиньонам и луком.

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Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сливки 20% – 250 мл

Сметана – 1 ст. л.

Сыр твердый – 100 г

Молоко – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло

Любимые приправы

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, сделайте пюре, добавьте яйцо, сливочное масло, перемешайте.

2. Сыр натрите на терке, все ингредиенты нарезаем.

3. Лук обжарьте до золотистости, добавьте мясо и жарьте до готовности, после добавьте грибы.

4. Посолите по вкусу, добавьте специи и сметану, залейте сливками и на медленном огне тушите под крышкой до загустения.

5. Духовку разогрейте до 180 С.

6. Форму смажьте сливочным маслом, выложите пюре и разровняйте, сверху выложите готовое мясо с грибами и отправьте в духовку на 20 минут. Затем посыпьте сиром и поставьте в духовку еще на 2 минут, чтобы сыр расплавился.

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