Вкуснее подливки: как приготовить филе с грибами в сливочном соусе
Филе курицы – очень универсальный продукт, который можно готовить по-разному. Один из вариантов – пожарить в соусе: териаки, соевом, медовом, сливочном или томатном. А также дополнить грибами, овощами или зеленью.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной тушеной курицы с грибами в нежном сливочном соусе.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт
- белок – 1 шт
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- лук – 1 шт
- шампиньоны – 10 шт
- сливки 10-20% – 200 мл
- соль, смесь перцев
- специи к курице, сушеный базилик, паприка
Способ приготовления:
1. Филе порезать небольшими кусками, добавить соль, перец, паприку и приправу к курице. Также добавить белок и крахмал. Все тщательно перемешать. Именно это сочетание ингредиентов сделает мясо очень нежным.
2. Лук измельчить и обжарить до прозрачности.
3. Когда лук обжарится, добавить филе и жарить 5-7 минут.
4. Порезать и добавить шампиньоны. Тушить еще 10 минут.
5. Добавить сливки, базилик, соль и перец. Готовить к загустению. Приятного аппетита!
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