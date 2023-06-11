Филе курицы – очень универсальный продукт, который можно готовить по-разному. Один из вариантов – пожарить в соусе: териаки, соевом, медовом, сливочном или томатном. А также дополнить грибами, овощами или зеленью.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной тушеной курицы с грибами в нежном сливочном соусе.

Ингредиенты:

филе – 2 шт

белок – 1 шт

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

лук – 1 шт

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шампиньоны – 10 шт

сливки 10-20% – 200 мл

соль, смесь перцев

специи к курице, сушеный базилик, паприка

Способ приготовления:

1. Филе порезать небольшими кусками, добавить соль, перец, паприку и приправу к курице. Также добавить белок и крахмал. Все тщательно перемешать. Именно это сочетание ингредиентов сделает мясо очень нежным.

2. Лук измельчить и обжарить до прозрачности.

3. Когда лук обжарится, добавить филе и жарить 5-7 минут.

4. Порезать и добавить шампиньоны. Тушить еще 10 минут.

5. Добавить сливки, базилик, соль и перец. Готовить к загустению. Приятного аппетита!

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