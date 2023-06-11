Вкуснее подливки: как приготовить филе с грибами в сливочном соусе

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее подливки: как приготовить филе с грибами в сливочном соусе

Филе курицы – очень универсальный продукт, который можно готовить по-разному. Один из вариантов – пожарить в соусе: териаки, соевом, медовом, сливочном или томатном. А также дополнить грибами, овощами или зеленью.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной тушеной курицы с грибами в нежном сливочном соусе.

Рецепт филе с грибами в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • филе – 2 шт
  • белок – 1 шт
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • лук – 1 шт
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  • шампиньоны – 10 шт
  • сливки 10-20% – 200 мл
  • соль, смесь перцев
  • специи к курице, сушеный базилик, паприка

Способ приготовления:

1. Филе порезать небольшими кусками, добавить соль, перец, паприку и приправу к курице. Также добавить белок и крахмал. Все тщательно перемешать. Именно это сочетание ингредиентов сделает мясо очень нежным.

Как вкусно приготовить филе

2. Лук измельчить и обжарить до прозрачности.

3. Когда лук обжарится, добавить филе и жарить 5-7 минут.

Филе в сливках

4. Порезать и добавить шампиньоны. Тушить еще 10 минут.

5. Добавить сливки, базилик, соль и перец. Готовить к загустению. Приятного аппетита!

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