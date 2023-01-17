Соус тофи – это отличная альтернатива традиционной сгущенке. Его можно есть как самостоятельный десерт или добавлять в любимые блинчики, сырники и запеканки. Вкус получается в меру сладким, ведь в основе именно коричневый сахар.

Идея приготовления десертного соуса тофи опубликована на странице фудблогера Виктории Попин с ником picantecooking в Instagram.

Ингредиенты:

300 мл сливок 30%

80 граммов сливочного масла

100 граммов коричневого сахара

1 ст.л. ароматного крепкого алкоголя (ром, коньяк, апельсиновый ликер, виски и т.д.)

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Способ приготовления:

1. Все помимо алкоголя поместить в кастрюльку с толстым дном и поставить на средний огонь.

2. Помешивая, варить 8-12 минут, в зависимости от калорийности, огня и качеств ингредиентов, пока соус немного потемнеет и начнет сгущаться.

3. Снять с огня, добавить алкоголь и хорошо перемешать. Он также существенно загустеет после остывания.

4. Помешивать нужно постоянно, ведь он может подгореть.

5. В конце приготовления можно все взбить погружным блендером.

6. Для насыщенного цвета и более интенсивного вкуса сахар можно сначала карамелизовать в сухой кастрюльке и только затем добавить сливки и масло. Но мешать нужно будет интенсивнее, потому что карамель загустеет и возвращение ее в жидкое состояние занимает время.

7. Чем темнее сахар – тем темнее цвет.

8. Можно делать такой соус и с белым обычным сахаром. Но тогда его лучше карамелизовать.

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