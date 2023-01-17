Вкуснее сгущенки: как приготовить соус тофи для десертов
Соус тофи – это отличная альтернатива традиционной сгущенке. Его можно есть как самостоятельный десерт или добавлять в любимые блинчики, сырники и запеканки. Вкус получается в меру сладким, ведь в основе именно коричневый сахар.
Идея приготовления десертного соуса тофи опубликована на странице фудблогера Виктории Попин с ником picantecooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 мл сливок 30%
- 80 граммов сливочного масла
- 100 граммов коричневого сахара
- 1 ст.л. ароматного крепкого алкоголя (ром, коньяк, апельсиновый ликер, виски и т.д.)
Способ приготовления:
1. Все помимо алкоголя поместить в кастрюльку с толстым дном и поставить на средний огонь.
2. Помешивая, варить 8-12 минут, в зависимости от калорийности, огня и качеств ингредиентов, пока соус немного потемнеет и начнет сгущаться.
3. Снять с огня, добавить алкоголь и хорошо перемешать. Он также существенно загустеет после остывания.
4. Помешивать нужно постоянно, ведь он может подгореть.
5. В конце приготовления можно все взбить погружным блендером.
6. Для насыщенного цвета и более интенсивного вкуса сахар можно сначала карамелизовать в сухой кастрюльке и только затем добавить сливки и масло. Но мешать нужно будет интенсивнее, потому что карамель загустеет и возвращение ее в жидкое состояние занимает время.
7. Чем темнее сахар – тем темнее цвет.
8. Можно делать такой соус и с белым обычным сахаром. Но тогда его лучше карамелизовать.
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