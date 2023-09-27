Вкуснее "Шарлотки": ароматный яблочный хлеб с маскарпоне и медом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт выпечки

Яблоки являются идеальными фруктами для приготовления ароматных пирогов, а также их можно запекать с творогом, орехами и делать вкусное повидло на зиму. 

Яблоки для выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом яблочного хлеба, который будет вкуснее, чем любой пирог и кексы. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Яблоки – 3-3 шт. 
  • Коричневого сахара – 100 г
  • Корица – 1 ч. л. 
  • Молотый имбирь – 1/2 ч. л. 
  • Мука – 180 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Сода – 1/4 ч. л. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сливочное масло – 110 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Ваниль – 1 ч. л. 
  • Сметана жирная (или маскарпоне) – 60 г
  • Молоко – 60 г

Способ приготовления: 

1. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кубиками. Смешайте яблоки в миске с сахаром, корицей и имбирем.

Яблоки для приготовления хлеба

2. Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Взбейте вместе сахар и масло в легкую и пышную массу. Добавьте яйца, молоко ванильный экстракт и сметану, перемешайте. 

Тесто для хлеба

3. Вылейте половину теста на подготовленную форму. Сверху посыпьте половиной яблок. Затем вылейте вторую половину теста и высыпьте остальные яблоки.

Приготовление яблочного хлеба

4. Выпекайте хлеб 50-60 минут, охладите и смажьте смесью маскарпоне и меда.

Готовый яблочный хлеб

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