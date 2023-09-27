Яблоки являются идеальными фруктами для приготовления ароматных пирогов, а также их можно запекать с творогом, орехами и делать вкусное повидло на зиму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом яблочного хлеба, который будет вкуснее, чем любой пирог и кексы.

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Ингредиенты:

Яблоки – 3-3 шт.

Коричневого сахара – 100 г

Корица – 1 ч. л.

Молотый имбирь – 1/2 ч. л.

Мука – 180 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – 1/4 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Сливочное масло – 110 г

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Ваниль – 1 ч. л.

Сметана жирная (или маскарпоне) – 60 г

Молоко – 60 г

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кубиками. Смешайте яблоки в миске с сахаром, корицей и имбирем.

2. Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Взбейте вместе сахар и масло в легкую и пышную массу. Добавьте яйца, молоко ванильный экстракт и сметану, перемешайте.

3. Вылейте половину теста на подготовленную форму. Сверху посыпьте половиной яблок. Затем вылейте вторую половину теста и высыпьте остальные яблоки.

4. Выпекайте хлеб 50-60 минут, охладите и смажьте смесью маскарпоне и меда.

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