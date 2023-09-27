Вкуснее "Шарлотки": ароматный яблочный хлеб с маскарпоне и медом
Яблоки являются идеальными фруктами для приготовления ароматных пирогов, а также их можно запекать с творогом, орехами и делать вкусное повидло на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом яблочного хлеба, который будет вкуснее, чем любой пирог и кексы.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3-3 шт.
- Коричневого сахара – 100 г
- Корица – 1 ч. л.
- Молотый имбирь – 1/2 ч. л.
- Мука – 180 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сода – 1/4 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сливочное масло – 110 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Ваниль – 1 ч. л.
- Сметана жирная (или маскарпоне) – 60 г
- Молоко – 60 г
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кубиками. Смешайте яблоки в миске с сахаром, корицей и имбирем.
2. Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Взбейте вместе сахар и масло в легкую и пышную массу. Добавьте яйца, молоко ванильный экстракт и сметану, перемешайте.
3. Вылейте половину теста на подготовленную форму. Сверху посыпьте половиной яблок. Затем вылейте вторую половину теста и высыпьте остальные яблоки.
4. Выпекайте хлеб 50-60 минут, охладите и смажьте смесью маскарпоне и меда.
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