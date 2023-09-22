Желе-галаретка из яблок – это вкуснейшая заготовка на зиму, которую однозначно оценят дети. Это действительно вкуснее классического варенья, джема и даже повидла. Такое желе отлично застывает и хорошо сохраняется.

В одном из кулинарных блогов (domashnia388) в Instagram был опубликован рецепт густого желе из яблок на зиму.

Ингредиенты:

яблоки – 2,5 кг

ежевика – 240 г

вода – 2 л

на 1 л сока:

сахар – 700-800 г

лимонная кислота – 1 ч. л.\лимонный сок – 50 мл

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть яблоки и нарезать их дольками, переложить в миску или кастрюлю.

2. Добавить к яблокам помытую ежевику. Она нужна для того, чтобы придать желе хороший цвет, можно также добавить малину. Поставить тару на плиту и налить в нее воду, варить на слабом огне 40-50 минут.

3. Сваренную массу процедить через сито, должен быть чистый сок. Его нужно перелить в кастрюлю.

4. К полученному соку постепенно добавить весь сахар, постоянно помешивая, чтобы он хорошо растворился. Довести массу до кипения.

5. К кипящему соку добавить кислоту или сок, варить 40 минут. Образовавшуюся пенку нужно обязательно снимать.

6. На этом этапе кастрюлю с соком можно снимать с огня и разлить в чистые банки, закатать крышками. Готово!

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