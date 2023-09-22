Вкуснее "Винегрета": рецепт салата из свеклы и квашеных огурцов на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее 'Винегрета': рецепт салата из свеклы и квашеных огурцов на перекус

Салат из свеклы – это бюджетное блюдо на каждый день: на обед, ужин, перекус и к любому гарниру. Стоит отметить, что свекла сочетается с другими овощами, фетой и брынзой, орехами и даже черносливом. Заправить блюдо можно майонезом, растительным маслом или просто сметаной.

В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт салата из вареной свеклы и квашеных огурцов.

Салат из свеклы, квашеных огурцов и майонеза

Ингредиенты:

  • вареная свекла – 5 шт
  • квашеные огурцы 6-8 шт
  • чеснок 2 зубчика
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно отварить или запечь свеклу до готовности. В готовом виде почистить и порезать кубиками, переложить в миску.

Салат со свеклой и майонезом

2. Также порезать огурцы кубиками, добавить к свекле.

3. Выжать к овощам чеснок, добавить соль, перец.

Салат со свеклой и квашеными огурцами

4. Заправить майонезом салат, перемешать и наслаждаться. Приятного аппетита!

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