Салат из свеклы – это бюджетное блюдо на каждый день: на обед, ужин, перекус и к любому гарниру. Стоит отметить, что свекла сочетается с другими овощами, фетой и брынзой, орехами и даже черносливом. Заправить блюдо можно майонезом, растительным маслом или просто сметаной.

В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт салата из вареной свеклы и квашеных огурцов.

Ингредиенты:

вареная свекла – 5 шт

квашеные огурцы 6-8 шт

чеснок 2 зубчика

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно отварить или запечь свеклу до готовности. В готовом виде почистить и порезать кубиками, переложить в миску.

2. Также порезать огурцы кубиками, добавить к свекле.

3. Выжать к овощам чеснок, добавить соль, перец.

4. Заправить майонезом салат, перемешать и наслаждаться. Приятного аппетита!

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