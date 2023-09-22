Вкуснее "Винегрета": рецепт салата из свеклы и квашеных огурцов на перекус
Салат из свеклы – это бюджетное блюдо на каждый день: на обед, ужин, перекус и к любому гарниру. Стоит отметить, что свекла сочетается с другими овощами, фетой и брынзой, орехами и даже черносливом. Заправить блюдо можно майонезом, растительным маслом или просто сметаной.
В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт салата из вареной свеклы и квашеных огурцов.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 5 шт
- квашеные огурцы 6-8 шт
- чеснок 2 зубчика
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить или запечь свеклу до готовности. В готовом виде почистить и порезать кубиками, переложить в миску.
2. Также порезать огурцы кубиками, добавить к свекле.
3. Выжать к овощам чеснок, добавить соль, перец.
4. Заправить майонезом салат, перемешать и наслаждаться. Приятного аппетита!
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