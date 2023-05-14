Вкуснее запеканки: как приготовить нежный баскский чизкейк из творога
Баскский чизкейк – это отличная альтернатива творожной запеканке. Его текстура очень нежная и воздушная. Все потому, что для приготовления используются сливки, а в составе практически нет муки.
Фудблогер Екатерина Шеветовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного баскского чизкейка из творога, с приготовлением которого справится даже начинающая хозяйка.
Ингредиенты:
- творог – 1 кг
- сахар – 300 г
- ванильный сахар – 20 г
- соль – 1/2 ч. л.
- яйца - 7 шт
- сливки 33% – 200 мл
- мука – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала насыпать творогв миску и взбить блендером до однородной кремовой консистенции.
2. К полученной массе добавить сахар и соль. Еще раз все взбить.
3. Затем постепенно добавить по одному яйцу и хорошо перемешивать массу после каждого.
4. После яиц в два этапа добавить сливки, насыпать муку и тщательно перемешать.
5. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 210 градусов 40-50 минут.
6. Готовому чизкейку обязательно дать остыть 2-3 часа перед тем, как резать и подавать на стол.
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