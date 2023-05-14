Баскский чизкейк – это отличная альтернатива творожной запеканке. Его текстура очень нежная и воздушная. Все потому, что для приготовления используются сливки, а в составе практически нет муки.

Фудблогер Екатерина Шеветовская (shevetovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом нежного баскского чизкейка из творога, с приготовлением которого справится даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты:

творог – 1 кг

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сахар – 300 г

ванильный сахар – 20 г

соль – 1/2 ч. л.

яйца - 7 шт

сливки 33% – 200 мл

мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала насыпать творогв миску и взбить блендером до однородной кремовой консистенции.

2. К полученной массе добавить сахар и соль. Еще раз все взбить.

3. Затем постепенно добавить по одному яйцу и хорошо перемешивать массу после каждого.

4. После яиц в два этапа добавить сливки, насыпать муку и тщательно перемешать.

5. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 210 градусов 40-50 минут.

6. Готовому чизкейку обязательно дать остыть 2-3 часа перед тем, как резать и подавать на стол.

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