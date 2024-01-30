Котлеты – это всегда вкусное блюдо? Нет! По-настоящему котлеты становятся такими только когда они горячие, рыхлые, сочные, нежные и приготовленные с любовью.

У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления котлет, которым она гордится и передает его будущим поколениям. Но почему бы не провести эксперимент и не попытаться добавить в котлеты новые интересные ингредиенты? Именно так поступила фудблогер tomka_recepti в Instagram, опубликовав рецепт идеальных котлет с интересным ингредиентом.

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Ингредиенты

Сливочное масло – 120 гр

Укроп

Чеснок – 3 зуб

Фарш – 1 кг

Лук – 1 шт

Батон

Яйца – 2 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Мягкое масло, мелко нарезанный укроп, и чеснок смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку, придаем форму колбасы и отправляем в морозильную камеру.

2. Батон замочить в воде, после чего хорошо отжать.

3. К фаршу добавляем натертый на терке лук, хлеб, яйца, соль и перец.

4. Хорошо вымешиваем фарш и отбиваем. Благодаря этому процессу он становится однородным.

5. Замороженное масло нарезаем на куски.

6. Формируем котлеты, внутрь которых кладем по куску масла.

7. Обкатываем котлеты в муке и отправляем на сковороду. Жарим на большом огне до образования корочки.

8. Перекладываем котлеты на противень для запекания и отправляем в духовку на 15 минут при 190 градусах.

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