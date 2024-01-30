Вкуснейшие котлеты с необычной начинкой: как приготовить блюдо по-новому
Котлеты – это всегда вкусное блюдо? Нет! По-настоящему котлеты становятся такими только когда они горячие, рыхлые, сочные, нежные и приготовленные с любовью.
У каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления котлет, которым она гордится и передает его будущим поколениям. Но почему бы не провести эксперимент и не попытаться добавить в котлеты новые интересные ингредиенты? Именно так поступила фудблогер tomka_recepti в Instagram, опубликовав рецепт идеальных котлет с интересным ингредиентом.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 120 гр
- Укроп
- Чеснок – 3 зуб
- Фарш – 1 кг
- Лук – 1 шт
- Батон
- Яйца – 2 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Мягкое масло, мелко нарезанный укроп, и чеснок смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку, придаем форму колбасы и отправляем в морозильную камеру.
2. Батон замочить в воде, после чего хорошо отжать.
3. К фаршу добавляем натертый на терке лук, хлеб, яйца, соль и перец.
4. Хорошо вымешиваем фарш и отбиваем. Благодаря этому процессу он становится однородным.
5. Замороженное масло нарезаем на куски.
6. Формируем котлеты, внутрь которых кладем по куску масла.
7. Обкатываем котлеты в муке и отправляем на сковороду. Жарим на большом огне до образования корочки.
8. Перекладываем котлеты на противень для запекания и отправляем в духовку на 15 минут при 190 градусах.
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