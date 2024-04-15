Самые вкусные куриные голени в духовке для сытного обеда: в чем замариновать
Если нужно быстро сделать сытный обед – идеальным вариантом будут куриные голени. В них много мяса и готовятся очень быстро. Нужно только замариновать, запечь и выбрать любимый гарнир.
Идея приготовления сочных куриных голеней для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Мясо получается очень сочным.
Ингредиенты:
- куриные ножки – 1.3 кг.
- французская горчица в зернах – 3 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- кетчуп – 2ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные ножки моем и сложить в миску.
2. К ним добавить соль, перец, соевый соус, кетчуп, сметану, майонез и горчицу.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Накрыть пленкой/крышкой.
5. Поставить в холодильник мариноваться минимум в час.
6. Духовку разогреть до 180 градусов.
7. Куриные ножки выкладываем в форму для выпечки
8. Поставить выпекаться в духовку на +/- 1 час 20 минут. Ориентируйтесь на готовность ножек и их вид, так как духовки у всех бывают разные. Курочка должна быть с аппетитной и румяной корочкой, а при протыкании мяса должен выделяться полностью прозрачный сок.
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