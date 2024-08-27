Видео дня
Вкусно и полезно: бюджетная и безопасная намазка из двух ингредиентов за минуту
Вареные яйца и тунец – не только полезные и вкусные продукты, но еще отличная основа для приготовления закусок, а также намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и очень простой в приготовлении намазки из вареных яиц, тунца и свежих огурцов.
Ингредиенты:
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 1 баночка тунца
- 2 огурца
- 1 ст.л. с горкой крем-сыра
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой яйца, добавьте тунец, свежие порезанные огурцы, крем-сыр, соль и перемешайте.
Поставьте на 15 минут в холодильник, так будет вкуснее!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: