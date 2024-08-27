Вареные яйца и тунец – не только полезные и вкусные продукты, но еще отличная основа для приготовления закусок, а также намазок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и очень простой в приготовлении намазки из вареных яиц, тунца и свежих огурцов.

Ингредиенты:

3 сваренных вкрутую яйца

1 баночка тунца

2 огурца

1 ст.л. с горкой крем-сыра

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца, добавьте тунец, свежие порезанные огурцы, крем-сыр, соль и перемешайте.

Поставьте на 15 минут в холодильник, так будет вкуснее!

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