Вкусно и полезно: бюджетная и безопасная намазка из двух ингредиентов за минуту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусно и полезно: бюджетная и безопасная намазка из двух ингредиентов за минуту

Вареные яйца и тунец – не только полезные и вкусные продукты, но еще отличная основа для приготовления закусок, а также намазок. 

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Что приготовить из вареных яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и очень простой в приготовлении намазки из вареных яиц, тунца и свежих огурцов.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 1 баночка тунца
  • 2 огурца
  • 1 ст.л. с горкой крем-сыра
  • соль по желанию

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца, добавьте тунец, свежие порезанные огурцы, крем-сыр, соль и перемешайте.

Приготовление намазки

Поставьте на 15 минут в холодильник, так будет вкуснее!

Готовая намазка

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