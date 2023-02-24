Вкусно и полезно: свекла по-корейски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
Рецепт свеклы по-корейски

Один из самых вкусных, полезных овощей – свекла. Есть ее можно в сыром, вареном и запеченном виде. Из нее получаются легкие, вкусные салаты, соусы, борщ

Свекольный салат без майонеза

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной свеклы по-корейски, которая по вкусу будет очень пикантной и ароматной. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • Свекла – 500 г
  • Соль – 0,5 ч. л. 
  • Сахар – 1,5 ст. л. 
  • Оцет 6% – 2 ст. л. 
  • Кориандр – 1 ч. л. 
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Растительное масло – 60 мл
  • Чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите на терке.

Свекла для закуски

2. Добавьте соль и оставьте на 30-40 минут, пока не выделится сок. 

Свекла со специями

3. Масло разогрейте, пока оно не закипит.

Масло для салата

4. К свекле добавьте измельченный чеснок, уксус, специи и вылейте горячее масло, перемешайте и накройте миску со свеклой пищевой пленкой, оставьте на 4-5 часов.

Приготовление свеклы

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