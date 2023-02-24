Один из самых вкусных, полезных овощей – свекла. Есть ее можно в сыром, вареном и запеченном виде. Из нее получаются легкие, вкусные салаты, соусы, борщ.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной свеклы по-корейски, которая по вкусу будет очень пикантной и ароматной.

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Ингредиенты:

Свекла – 500 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1,5 ст. л.

Оцет 6% – 2 ст. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 60 мл

Чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите на терке.

2. Добавьте соль и оставьте на 30-40 минут, пока не выделится сок.

3. Масло разогрейте, пока оно не закипит.

4. К свекле добавьте измельченный чеснок, уксус, специи и вылейте горячее масло, перемешайте и накройте миску со свеклой пищевой пленкой, оставьте на 4-5 часов.

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