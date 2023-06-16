Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Но если его жарить – продукт теряет свою пользу. поэтому лучшим вариантом будет запекание. А для сочности сверху можно положить овощи и много сыра.

Идея приготовления сочного куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. Очень важно добавить достаточное количество майонеза,

Ингредиенты:

2 шт куриного филе

3 яйца вареных

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1 помидор

1 луковица

100-150 г сыра твердого

соль

сванская соль

зелень – по желанию

2 ст.л. майонеза

перец черный

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезаем.

2. Немного отбиваем и с двух сторон натираем специями.

3. Сыр натираем.

4. Помидоры, лук и яйца вареные мелко нарезаем.

5. Добавляем майонез.

6. Засыпаем соль, перец.

7. Все хорошо перемешиваем.

8. Филе выкладываем на пергамент и выкладываем сверху на подушку.

9. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

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