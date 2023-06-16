Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным
Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Но если его жарить – продукт теряет свою пользу. поэтому лучшим вариантом будет запекание. А для сочности сверху можно положить овощи и много сыра.
Идея приготовления сочного куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. Очень важно добавить достаточное количество майонеза,
Ингредиенты:
- 2 шт куриного филе
- 3 яйца вареных
- 1 помидор
- 1 луковица
- 100-150 г сыра твердого
- соль
- сванская соль
- зелень – по желанию
- 2 ст.л. майонеза
- перец черный
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезаем.
2. Немного отбиваем и с двух сторон натираем специями.
3. Сыр натираем.
4. Помидоры, лук и яйца вареные мелко нарезаем.
5. Добавляем майонез.
6. Засыпаем соль, перец.
7. Все хорошо перемешиваем.
8. Филе выкладываем на пергамент и выкладываем сверху на подушку.
9. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
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