Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Но если его жарить – продукт теряет свою пользу. поэтому лучшим вариантом будет запекание. А для сочности сверху можно положить овощи и много сыра.

Идея приготовления сочного куриного филе под шубой опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. Очень важно добавить достаточное количество майонеза,

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

Ингредиенты:

  • 2 шт куриного филе
  • 3 яйца вареных
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  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 100-150 г сыра твердого
  • соль
  • сванская соль
  • зелень – по желанию
  • 2 ст.л. майонеза
  • перец черный

Способ приготовления:

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

1. Куриное филе разрезаем.

2. Немного отбиваем и с двух сторон натираем специями.

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

3. Сыр натираем.

4. Помидоры, лук и яйца вареные мелко нарезаем.

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

5. Добавляем майонез.

6. Засыпаем соль, перец.

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

7. Все хорошо перемешиваем.

8. Филе выкладываем на пергамент и выкладываем сверху на подушку.

Вкусное куриное филе под шубой: получается очень мягким и сочным

9. Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

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