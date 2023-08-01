Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления питательных и сытных блюд. Одним из таких является рагу. Компоненты даже не придется предварительно обжаривать – так получится гораздо полезнее.

Идея приготовления овощного рагу без жарки для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы Павлюк (my_griadka.ua) в Instagram. В составе есть мясо, поэтому получается очень сытно.

Ингредиенты:

мясо

картофель

морковь

лук

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цветная капуста и брокколи

цуккини

грибы шампиньоны

помидоры

зелень

чеснок, соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Немного отварить мясо.

2. Сверху слоями выложить овощи. Они могут быть любые. Возьмите те, которые есть в холодильнике.

3. Добавить соль, перец.

4. Тушить до готовности.

5. Затем добавить зелень.

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