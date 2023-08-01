Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления питательных и сытных блюд. Одним из таких является рагу. Компоненты даже не придется предварительно обжаривать – так получится гораздо полезнее.

Идея приготовления овощного рагу без жарки для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы Павлюк (my_griadka.ua) в Instagram. В составе есть мясо, поэтому получается очень сытно.

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

Ингредиенты:

  • мясо
  • картофель
  • морковь
  • лук
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  • цветная капуста и брокколи
  • цуккини
  • грибы шампиньоны
  • помидоры
  • зелень
  • чеснок, соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

1. Немного отварить мясо.

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

2. Сверху слоями выложить овощи. Они могут быть любые. Возьмите те, которые есть в холодильнике.

 

3. Добавить соль, перец.

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

4. Тушить до готовности.

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

5. Затем добавить зелень.

Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки

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