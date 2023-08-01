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Вкусное овощное рагу с мясом для сытного обеда: готовится без жарки
Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления питательных и сытных блюд. Одним из таких является рагу. Компоненты даже не придется предварительно обжаривать – так получится гораздо полезнее.
Идея приготовления овощного рагу без жарки для обеда опубликована на странице фудблогера Светланы Павлюк (my_griadka.ua) в Instagram. В составе есть мясо, поэтому получается очень сытно.
Ингредиенты:
- мясо
- картофель
- морковь
- лук
- цветная капуста и брокколи
- цуккини
- грибы шампиньоны
- помидоры
- зелень
- чеснок, соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Немного отварить мясо.
2. Сверху слоями выложить овощи. Они могут быть любые. Возьмите те, которые есть в холодильнике.
3. Добавить соль, перец.
4. Тушить до готовности.
5. Затем добавить зелень.
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