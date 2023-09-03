Если у вас есть такое повидло – можно будет не беспокоиться о начинках для пончиков и пирожках на Сочельник. И для любой другой выпечки оно тоже подходит. Фруктовая масса получается достаточно густой и имеет приятный кисло-сладкий вкус. А самое главное, что готовится всего из 4 компонентов.

Идея приготовления повидла из слив и яблок на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Его можно даже есть вместо мармелада.

Ингредиенты:

1 кг слив (без косточек)

1 кг яблок (очищенных от семян и хвостиков)

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50 мл воды

1,2 кг сахара

Способ приготовления:

1. Сливы и яблоки вымыть.

2. В слив вынуть косточку, у яблок вырезать хвостики и сердцевину, сложить в кастрюлю с толстым дном.

3. Добавить воду, накрыть крышкой, поставить на огонь и готовить, чтобы яблоки и сливы превратились в кашу – это займет минут 40-1 час. Иногда перемешивать.

4. Далее взбить все блендером и перетереть через сито.

5. К полученной яблочно-сливовой массе всыпать сахар, перемешать и варить до загустения, регулярно помешивая, чтобы не пригорело.

6. Готовое повидло будет густым, медленно стекать с ложки или лопатки, и оставлять след на поверхности, то есть не сразу растекаться. По времени это около 2 часов – все зависит от сочности яблок и слив.

7. Разлить повидло в стерилизованные банки, закрутить крышками.

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