Вкусное растительное молоко к кофе, которое можно в пост: из чего приготовить в домашних условиях
Многие люди просто не могут пить кофе без молока. Поэтому в период поста достаточно проблематично найти альтернативу продукту животного происхождения. Можно воспользоваться магазинными вариантами, но гораздо бюджетнее и безопаснее будет сделать растительное молоко в домашних условиях.
Идея приготовления постного молока к кофе опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Вам понадобится всего 2 простых ингредиента.
Ингредиенты:
- необжаренные орехи – 1 стакан
- вода – 4 стакана
Способ приготовления:
1. Орехи замочить на 8 часов (для грецких орехов и кешью можно меньше времени – 4 часа, а для миндаля – от 8 до 12 часов).
2. Воду после замачивания слить.
3. Сложить орехи в чашу блендера.
4. Залить нужным количеством воды (можно половиной воды, если не вмещается, а затем остальной водой разбавить напиток).
5. Измельчать все вместе несколько минут. Жидкость должна приобрести светлый цвет.
6. Процедить напиток через марлю или специальный мешочек от остатков орехов.
7. По желанию, в молоко можно добавить несколько фиников (измельчать вместе с орехами) или немного меда, чтобы оно получило слегка сладкий вкус.
8. Срок хранения 4-7 дней.
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