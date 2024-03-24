Многие люди просто не могут пить кофе без молока. Поэтому в период поста достаточно проблематично найти альтернативу продукту животного происхождения. Можно воспользоваться магазинными вариантами, но гораздо бюджетнее и безопаснее будет сделать растительное молоко в домашних условиях.

Идея приготовления постного молока к кофе опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Вам понадобится всего 2 простых ингредиента.

Ингредиенты:

необжаренные орехи – 1 стакан

вода – 4 стакана

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Способ приготовления:

1. Орехи замочить на 8 часов (для грецких орехов и кешью можно меньше времени – 4 часа, а для миндаля – от 8 до 12 часов).

2. Воду после замачивания слить.

3. Сложить орехи в чашу блендера.

4. Залить нужным количеством воды (можно половиной воды, если не вмещается, а затем остальной водой разбавить напиток).

5. Измельчать все вместе несколько минут. Жидкость должна приобрести светлый цвет.

6. Процедить напиток через марлю или специальный мешочек от остатков орехов.

7. По желанию, в молоко можно добавить несколько фиников (измельчать вместе с орехами) или немного меда, чтобы оно получило слегка сладкий вкус.

8. Срок хранения 4-7 дней.

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