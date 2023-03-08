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Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим
Именно печенье – это один из самых простых десертов, который можно приготовить для детей. Вы точно будете уверены в качестве такого блюда и потратите на приготовление очень мало времени. Украсить можно любимыми орешками и разнообразными сладостями.
Идея приготовления детского шоколадного печенья опубликована на странице фудблогера Татьяны Тутаренко (tanyatutarenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 200 грамм
- сахарная пудра – 120 грамм
- желток – 1 шт
- ваниль
- соль – щепотка
- мука – 230 грамм
- какао – 50 грамм
- конфеты и орешки для украшения
Способ приготовления:
1. Масло, сахарную пудру, желток, ваниль и соль смешать.
2. Какао засыпать в муку, перемешать.
3. Добавить в масло и замесить тесто.
4. Сделать небольшие колобочки, немного прижать и украсить конфетами и орешками.
5. Выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
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