Именно печенье – это один из самых простых десертов, который можно приготовить для детей. Вы точно будете уверены в качестве такого блюда и потратите на приготовление очень мало времени. Украсить можно любимыми орешками и разнообразными сладостями.

Идея приготовления детского шоколадного печенья опубликована на странице фудблогера Татьяны Тутаренко (tanyatutarenko) в Instagram.

Ингредиенты:

масло сливочное – 200 грамм

сахарная пудра – 120 грамм

желток – 1 шт

ваниль

соль – щепотка

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мука – 230 грамм

какао – 50 грамм

конфеты и орешки для украшения

Способ приготовления:

1. Масло, сахарную пудру, желток, ваниль и соль смешать.

2. Какао засыпать в муку, перемешать.

3. Добавить в масло и замесить тесто.

4. Сделать небольшие колобочки, немного прижать и украсить конфетами и орешками.

5. Выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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