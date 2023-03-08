Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

Именно печенье – это один из самых простых десертов, который можно приготовить для детей. Вы точно будете уверены в качестве такого блюда и потратите на приготовление очень мало времени. Украсить можно любимыми орешками и разнообразными сладостями.

Идея приготовления детского шоколадного печенья опубликована на странице фудблогера Татьяны Тутаренко (tanyatutarenko) в Instagram.

Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 200 грамм
  • сахарная пудра – 120 грамм
  • желток – 1 шт
  • ваниль
  • соль – щепотка
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  • мука – 230 грамм
  • какао – 50 грамм
  • конфеты и орешки для украшения

Способ приготовления:

Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

1. Масло, сахарную пудру, желток, ваниль и соль смешать.

Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

2. Какао засыпать в муку, перемешать.

Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

3. Добавить в масло и замесить тесто.

4. Сделать небольшие колобочки, немного прижать и украсить конфетами и орешками.

Вкусное шоколадное печенье для детей: получается хрустящим

5. Выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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