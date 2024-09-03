Именно сейчас сливы очень свежие и сочные. Поэтому удачной идеей будет приготовить из таких плодов варенье. Затем можно будет есть в прикуску с булкой и молоком.

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Идея приготовления элементарного сливового варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Заготовку можно сделать в кастрюле или сковороде.

Ингредиенты:

сливы нарезанные – 0.5 л банка с горкой

сахар – 0,5 л банка сахара с горкой

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. В глубокую сковороду или кастрюлю высыпать сливы.

2. На сильном огне жарить, помешивая от времени закипания 5 минут.

3. Добавляем сахар.

4. Снова, помешивая, варить от времени закипания 5 минут.

5. Добавить кислоту.

6. Варить минуту.

7. Разлить по банкам и закрутить.

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