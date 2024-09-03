Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

Именно сейчас сливы очень свежие и сочные. Поэтому удачной идеей будет приготовить из таких плодов варенье. Затем можно будет есть в прикуску с булкой и молоком.

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Идея приготовления элементарного сливового варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Заготовку можно сделать в кастрюле или сковороде.

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

Ингредиенты:

  • сливы нарезанные – 0.5 л банка с горкой
  • сахар – 0,5 л банка сахара с горкой
  • лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

1. В глубокую сковороду или кастрюлю высыпать сливы.

2. На сильном огне жарить, помешивая от времени закипания 5 минут.

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

3. Добавляем сахар.

4. Снова, помешивая, варить от времени закипания 5 минут.

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

5. Добавить кислоту.

6. Варить минуту.

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

7. Разлить по банкам и закрутить.

Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму

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