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Вкусное сливовое варенье всего из трех ингредиентов: как приготовить на зиму
Именно сейчас сливы очень свежие и сочные. Поэтому удачной идеей будет приготовить из таких плодов варенье. Затем можно будет есть в прикуску с булкой и молоком.
Идея приготовления элементарного сливового варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Заготовку можно сделать в кастрюле или сковороде.
Ингредиенты:
- сливы нарезанные – 0.5 л банка с горкой
- сахар – 0,5 л банка сахара с горкой
- лимонная кислота – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. В глубокую сковороду или кастрюлю высыпать сливы.
2. На сильном огне жарить, помешивая от времени закипания 5 минут.
3. Добавляем сахар.
4. Снова, помешивая, варить от времени закипания 5 минут.
5. Добавить кислоту.
6. Варить минуту.
7. Разлить по банкам и закрутить.
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