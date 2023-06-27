Сладкое вишневое варенье с чаем в морозную погоду зимой – это именно то, что нужно. Поэтому сейчас следует готовить джем из свежих ягод. Если вы любите густую и однородную консистенцию – можете попробовать вариант с желатином.

Идея приготовления густого вишневого варенья с желатином опубликована на кулинарной странице moya_kulinarna_knyga в Instagram. Лучше всего хранить такую заготовку в холодильнике.

Ингредиенты:

1 кг вишен

400 – 500 г сахара

1 пачка желатина (25 г)

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Способ приготовления:

1. Вишни помыть и вынуть косточки.

2. Переложить в кастрюлю и добавить сахар.

3. Взбить блендером в пюре.

4. Желатин замочить в прохладной воде (125 мл).

5. Вишни поставить на газ и периодически помешивать.

6. После закипания проварить 5 минут (не забыть снять пенку).

7. Банки и крышки простерилизовать.

8. Когда вишни проварились – снять с газа, добавить набухший желатин.

9. Быстро перемешать, чтобы желатин полностью растворился.

10. Разлить в банки, закрутить и оставить до полного охлаждения.

11. Такое варенье-джем нужно хранить в холодильнике или другом холодном месте, так как при комнатной температуре масса станет жидкой.

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