Вкусное вишневое варенье на зиму: получается густым
Сладкое вишневое варенье с чаем в морозную погоду зимой – это именно то, что нужно. Поэтому сейчас следует готовить джем из свежих ягод. Если вы любите густую и однородную консистенцию – можете попробовать вариант с желатином.
Идея приготовления густого вишневого варенья с желатином опубликована на кулинарной странице moya_kulinarna_knyga в Instagram. Лучше всего хранить такую заготовку в холодильнике.
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 400 – 500 г сахара
- 1 пачка желатина (25 г)
Способ приготовления:
1. Вишни помыть и вынуть косточки.
2. Переложить в кастрюлю и добавить сахар.
3. Взбить блендером в пюре.
4. Желатин замочить в прохладной воде (125 мл).
5. Вишни поставить на газ и периодически помешивать.
6. После закипания проварить 5 минут (не забыть снять пенку).
7. Банки и крышки простерилизовать.
8. Когда вишни проварились – снять с газа, добавить набухший желатин.
9. Быстро перемешать, чтобы желатин полностью растворился.
10. Разлить в банки, закрутить и оставить до полного охлаждения.
11. Такое варенье-джем нужно хранить в холодильнике или другом холодном месте, так как при комнатной температуре масса станет жидкой.
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