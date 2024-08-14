Из сочных сезонных баклажанов можно приготовить сытный и бюджетный обед. Для этого вам понадобится обычный мясной фарш и много натертого сыра. Все это запекается в духовке, и вы получаете отличное блюдо для всей семьи.

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Идея приготовления запеченных баклажанов с фаршем для обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Еще очень быстро.

Ингредиенты:

баклажан

мясной фарш (который по вкусу, у меня свиной)

лук

чеснок

томатная паста

помидор

сыр моцарелла

оливковое масло

специи и приправы (соль, перец, паприка, орегано, тмин, розмарин)

Способ приготовления:

1. Баклажан нарезать вдоль ломтиками 0,5 сантиметров, посолить, оставить на 15-20 минут, промокнуть бумажными полотенцами.

2. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

3. Смазать по бокам оливковым маслом и отправить в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут.

4. Лук порезать маленьким кубиком, поджарить 2-3 минутки, добавить чеснок, жарить до прозрачности.

5. К луку выложить фарш, жарить 3-4 минуты, добавить специи и приправы, томатную пасту и жарить еще 2 минуты.

6. Помидор натереть на большой терке, влить в сковороду в фарш, тушить 7-8 минут.

7. В форму для запекания выложить баклажаны, на них фарш, снова баклажаны, фарш (2-3 слоя).

8. На верхний слой из баклажана выложить фарш, сверху натертую моцареллу.

9. Томатную пасту смешать с водой.

10. Влить в баклажаны, добавляем несколько веточек тмина, сверху украшаем ломтиками помидоров и готовим в духовке при температуре 190 градусов 20 минут.

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