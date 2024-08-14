Вкусные баклажаны с фаршем для сытного обеда: как приготовить блюдо в духовке
Из сочных сезонных баклажанов можно приготовить сытный и бюджетный обед. Для этого вам понадобится обычный мясной фарш и много натертого сыра. Все это запекается в духовке, и вы получаете отличное блюдо для всей семьи.
Идея приготовления запеченных баклажанов с фаршем для обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Еще очень быстро.
Ингредиенты:
- баклажан
- мясной фарш (который по вкусу, у меня свиной)
- лук
- чеснок
- томатная паста
- помидор
- сыр моцарелла
- оливковое масло
- специи и приправы (соль, перец, паприка, орегано, тмин, розмарин)
Способ приготовления:
1. Баклажан нарезать вдоль ломтиками 0,5 сантиметров, посолить, оставить на 15-20 минут, промокнуть бумажными полотенцами.
2. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
3. Смазать по бокам оливковым маслом и отправить в духовку при температуре 200 градусов на 15 минут.
4. Лук порезать маленьким кубиком, поджарить 2-3 минутки, добавить чеснок, жарить до прозрачности.
5. К луку выложить фарш, жарить 3-4 минуты, добавить специи и приправы, томатную пасту и жарить еще 2 минуты.
6. Помидор натереть на большой терке, влить в сковороду в фарш, тушить 7-8 минут.
7. В форму для запекания выложить баклажаны, на них фарш, снова баклажаны, фарш (2-3 слоя).
8. На верхний слой из баклажана выложить фарш, сверху натертую моцареллу.
9. Томатную пасту смешать с водой.
10. Влить в баклажаны, добавляем несколько веточек тмина, сверху украшаем ломтиками помидоров и готовим в духовке при температуре 190 градусов 20 минут.
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