Блины – сытное, полезное блюдо, основой которого является удачное тесто и вкусная творожная, ягодная, мясная начинка. Есть их можно просто с соусами и джемом, подавать с чаем и кофе.

Кулинар Татьяна Литвинова поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусных блинов на молоке и кефире, которые всегда получаются удачными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Кефир 1% – 500 мл

Яйца – 2 шт.

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Сахар – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – 40 мл

Мука пшеничная – 220 г

Вода горячая – 350 мл

Сода – 1 ч. л.

Масло сливочное – 50 г

Сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте часть молока или кефира, продолжайте взбивать.

2. Добавьте соль, сахар, перемешайте.

3. Просейте муку и самое главное – очень хорошо взбейте венчиком, чтобы не было комков.

4. В готовое тесто влейте вторую часть кефира, снова перемешайте.

5. Туда же влейте растительное масло, перемешайте.

6. В самом конце добавьте в тесто соду, перемешайте и можно жарить вкусные блины.

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