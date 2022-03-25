Как приготовить идеальные блины на молоке и кипятке: Татьяна Литвинова поделилась рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Татьяна Литвинова поделилась рецептом теста для блинов

Блины – сытное, полезное блюдо, основой которого является удачное тесто и вкусная творожная, ягодная, мясная начинка. Есть их можно просто с соусами и джемом, подавать с чаем и кофе.

Кулинар Татьяна Литвинова поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусных блинов на молоке и кефире, которые всегда получаются удачными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Домашние блины на молоке

Ингредиенты:

  • Кефир 1% – 500 мл

  • Яйца – 2 шт.

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Яйца для блинов

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Масло растительное – 40 мл

  • Мука пшеничная – 220 г

Как дома приготовить вкусные блины

  • Вода горячая – 350 мл

  • Сода – 1 ч. л.

  • Масло сливочное – 50 г

Тесто для блинов

  • Сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте часть молока или кефира, продолжайте взбивать.

Блины на молоке

2. Добавьте соль, сахар, перемешайте.

3. Просейте муку и самое главное – очень хорошо взбейте венчиком, чтобы не было комков.

Приготовление блинов

4. В готовое тесто влейте вторую часть кефира, снова перемешайте.

5. Туда же влейте растительное масло, перемешайте.

Масло для теста

6. В самом конце добавьте в тесто соду, перемешайте и можно жарить вкусные блины.

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