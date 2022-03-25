Как приготовить идеальные блины на молоке и кипятке: Татьяна Литвинова поделилась рецептом
Блины – сытное, полезное блюдо, основой которого является удачное тесто и вкусная творожная, ягодная, мясная начинка. Есть их можно просто с соусами и джемом, подавать с чаем и кофе.
Кулинар Татьяна Литвинова поделились на своем YouTube-канале рецептом вкусных блинов на молоке и кефире, которые всегда получаются удачными, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Кефир 1% – 500 мл
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Масло растительное – 40 мл
Мука пшеничная – 220 г
Вода горячая – 350 мл
Сода – 1 ч. л.
Масло сливочное – 50 г
Сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте часть молока или кефира, продолжайте взбивать.
2. Добавьте соль, сахар, перемешайте.
3. Просейте муку и самое главное – очень хорошо взбейте венчиком, чтобы не было комков.
4. В готовое тесто влейте вторую часть кефира, снова перемешайте.
5. Туда же влейте растительное масло, перемешайте.
6. В самом конце добавьте в тесто соду, перемешайте и можно жарить вкусные блины.
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