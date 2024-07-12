Вкусные фаршированные яйца: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Фаршированные яйца

Самая простая и вкусная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная от рыбных консерв, вареного мяса, овощей. А также очень вкусно будет с сыром, зеленью.

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Вкусные фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски – фаршированные яйца.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Тунец
  • Соленый огурец или корнишоны
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, желтки смешайте с тунцом, добавьте майонез, порезанные соленые огурцы, соль и перец, перемешайте.

Начинка для фаршированных яиц

2. Начините яйца начинкой и поставьте в холодильник.

Готовые яйца

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