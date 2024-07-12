Самая простая и вкусная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная от рыбных консерв, вареного мяса, овощей. А также очень вкусно будет с сыром, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски – фаршированные яйца.

Ингредиенты:

Яйца

Тунец

Соленый огурец или корнишоны

Майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, желтки смешайте с тунцом, добавьте майонез, порезанные соленые огурцы, соль и перец, перемешайте.

2. Начините яйца начинкой и поставьте в холодильник.

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