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Вкусные фаршированные яйца: рецепт бюджетной закуски за 10 минут
Самая простая и вкусная закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, начиная от рыбных консерв, вареного мяса, овощей. А также очень вкусно будет с сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и бюджетной закуски – фаршированные яйца.
Ингредиенты:
- Яйца
- Тунец
- Соленый огурец или корнишоны
- Майонез
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, желтки смешайте с тунцом, добавьте майонез, порезанные соленые огурцы, соль и перец, перемешайте.
2. Начините яйца начинкой и поставьте в холодильник.
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