Вкусные фрикадельки со сливочным соусом за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
5,1 т.
Вкусные фрикадельки

Дети очень часто отказываются есть полезные блюда, среди которых и фрикадельки, основой которых является мясо, овощи и специи. Но если их попробовать приготовить по-новому, например в вкусном соусе, вероятность того, что блюдо таки понравится детям – возрастет.

Суп с фрикадельками

Редакция FoodOboz выбрала для вс отличный рецепт очень вкусных фрикаделек из говяжьего мяса в нежном сливочном соусе. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии".

Вкусные фрикадельки
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Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 400 гр

Рецепт фрикаделек в духовке

  • Яйцо – 1 шт.

  • Измельченная луковица – 1 шт.

  • Измельченный чеснок – 1 зубчик

Приготовление фрикаделек

  • Панировочные сухари – 4 ст. л.

  • Измельченная петрушка – несколько веточек

  • Соль/перец/специи – по вкусу

Свежий укроп

  • Зелень – пучок

  • Масло – 1-3 ст. л.

Для соуса:

  • Сливочное масло – 1 ст. л

  • Мука – 1,5 ст. л.

  • Сливки (33%) – 100 мл

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Соус для фрикаделек

  • Вода/бульон – 350 мл

  • Соль/перец/мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, яйцо, панировочные сухари, специи, измельченный лук, чеснок и зелень.

Приготовление фрикаделек

2. Отбейте мокрыми руками и сформулировать фрикадельки.

3. Обжарьте фрикадельки на масле со всех сторон и снять с огня.

Жареные фрикадельки

4. В этой же сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постепенно влейте воду/бульон, тщательно размешайте.

Приготовление фрикаделек

5. Добавьте сливки, специи, хорошо перемешайте.

Вкусные фрикадельки в соусе

6. Добавьте фрикадельки в соус и готовьте на небольшом огне под крышкой до полной готовности.

Домашний суп с фрикадельками

7. Посыпьте зеленью и подавайте с пюре или любым другим гарниром.

Готовые фрикадельки

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