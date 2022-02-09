Вкусные фрикадельки со сливочным соусом за 20 минут

Дети очень часто отказываются есть полезные блюда, среди которых и фрикадельки, основой которых является мясо, овощи и специи. Но если их попробовать приготовить по-новому, например в вкусном соусе, вероятность того, что блюдо таки понравится детям – возрастет.

Редакция FoodOboz выбрала для вс отличный рецепт очень вкусных фрикаделек из говяжьего мяса в нежном сливочном соусе. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии".

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Ингредиенты:

Говяжий фарш – 400 гр

Яйцо – 1 шт.

Измельченная луковица – 1 шт.

Измельченный чеснок – 1 зубчик

Панировочные сухари – 4 ст. л.

Измельченная петрушка – несколько веточек

Соль/перец/специи – по вкусу

Зелень – пучок

Масло – 1-3 ст. л.

Для соуса:

Сливочное масло – 1 ст. л

Мука – 1,5 ст. л.

Сливки (33%) – 100 мл ​​​​​​​

Вода/бульон – 350 мл

Соль/перец/мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, яйцо, панировочные сухари, специи, измельченный лук, чеснок и зелень.

2. Отбейте мокрыми руками и сформулировать фрикадельки.

3. Обжарьте фрикадельки на масле со всех сторон и снять с огня.

4. В этой же сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постепенно влейте воду/бульон, тщательно размешайте.

5. Добавьте сливки, специи, хорошо перемешайте.

6. Добавьте фрикадельки в соус и готовьте на небольшом огне под крышкой до полной готовности.

7. Посыпьте зеленью и подавайте с пюре или любым другим гарниром.

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