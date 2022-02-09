Вкусные фрикадельки со сливочным соусом за 20 минут
Дети очень часто отказываются есть полезные блюда, среди которых и фрикадельки, основой которых является мясо, овощи и специи. Но если их попробовать приготовить по-новому, например в вкусном соусе, вероятность того, что блюдо таки понравится детям – возрастет.
Редакция FoodOboz выбрала для вс отличный рецепт очень вкусных фрикаделек из говяжьего мяса в нежном сливочном соусе. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Шедевры кулинарии".
Ингредиенты:
Говяжий фарш – 400 гр
Яйцо – 1 шт.
Измельченная луковица – 1 шт.
Измельченный чеснок – 1 зубчик
Панировочные сухари – 4 ст. л.
Измельченная петрушка – несколько веточек
Соль/перец/специи – по вкусу
Зелень – пучок
Масло – 1-3 ст. л.
Для соуса:
Сливочное масло – 1 ст. л
Мука – 1,5 ст. л.
Сливки (33%) – 100 мл
Вода/бульон – 350 мл
Соль/перец/мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, яйцо, панировочные сухари, специи, измельченный лук, чеснок и зелень.
2. Отбейте мокрыми руками и сформулировать фрикадельки.
3. Обжарьте фрикадельки на масле со всех сторон и снять с огня.
4. В этой же сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постепенно влейте воду/бульон, тщательно размешайте.
5. Добавьте сливки, специи, хорошо перемешайте.
6. Добавьте фрикадельки в соус и готовьте на небольшом огне под крышкой до полной готовности.
7. Посыпьте зеленью и подавайте с пюре или любым другим гарниром.
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