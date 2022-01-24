Вкусные и легкие соусы, которые можно даже детям: топ-6 рецептов

Различные соусы и приправы – это отличный способ раскрыть и дополнить вкус любого блюда. Если правильно подобрать ингредиенты и соответствующие пропорции, можно приготовить полезные соусы, которые можно есть даже детям. Они помогут расширить вкусовые предпочтения деток, а также заинтересовать их тем или иным блюдом еще больше.

Нутрициолог и основательница самой украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах специально для OBOZREVATEL поделилась рецептами полезных соусов, которые можно есть даже детям.

Соус карри (для детей от 2 лет)

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Ингредиенты:

томатная паста – 150 г

карри – 1 п

уксус винный/яблочный – 20-30 г

лимонный сок – 1 ст. л.

пюре манго – 50-70 г

соль, сахар, чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать и варить на слабом огне, постоянно помешивая.

2. Готовый соус процедить через сито.

Соус идеально подойдет к рыбе, морепродуктам, блюдам из птицы, а также как легкое дополнение к овощам.

Соус пряный-томатный

Ингредиенты:

томатный домашний соус\натуральный промышленный

лук

чеснок

кинза, петрушка, укроп

сушеной мяты, кориандр

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами, чеснок и зелень измельчить.

2. Смешайте все необходимые ингредиенты.

Соус идеально подходит к красному мясу и пасте.

Соус из авокадо

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт

оливковое масло – 70 мл

лимонный сок – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

тертый пармезан – 1 ст. л.

перец

Способ приготовления:

1. Подготовить и взбить все ингредиенты блендером.

Соус идеально подойдет к тостам, рыбе, морепродуктам и пасте, а также как дополнение к овощным салатам. По желанию можно добавить зеленый базилик или мяту.

Соус творожный

Ингредиенты:

сливочный творог – 1 п

тертый пармезан – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

греческий йогурт – 2 ст. л.

укроп

Способ приготовления:

1. Подготовить и перемешать все ингредиенты к однородности.

Соус подходит к овощам, картофелю, пасте, рыбе, птице, мясу, а также для тостов или лаваша.

Дрессинг для салатов

Ингредиенты:

оливковое масло – 100-150 мл

дижонская горчица – 1\2 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

бальзамический уксус – 1-2 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

приправы, специи

Способ приготовления:

1. Подготовить и перемешать все ингредиенты для однородности.

Это идеальная заправка для свежих салатов и овощей на пару. Также можно использовать в качестве маринада для птицы – если добавить совсем немного паприки, то куриное филе получится очень сочным.

Если готовите соус для детей, которым от 2-3 лет – добавить немного соли, сахара и 1 ч. л. соевого соуса.

Соус ореховый

Ингредиенты:

орехи (классическое основание – арахис) – 100 г

кунжут белый – 1-2 ч. л.\кунжутная паста тахина – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

масло (в идеале – кунжутное или ореховое) – 1 ч. л.

подсолнечное масло – 50-70 мл

вода – 2-3 ст. л.

горчица – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Орехи и кунжут обжарить.

2. Соединить все ингредиенты и взбить блендером.

Соус идеально подходит к блюдам из рыбы, птицы, а также как легкий дрессинг для салатов и морепродуктов.

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