Вкусные и легкие соусы, которые можно даже детям: топ-6 рецептов
Различные соусы и приправы – это отличный способ раскрыть и дополнить вкус любого блюда. Если правильно подобрать ингредиенты и соответствующие пропорции, можно приготовить полезные соусы, которые можно есть даже детям. Они помогут расширить вкусовые предпочтения деток, а также заинтересовать их тем или иным блюдом еще больше.
Нутрициолог и основательница самой украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах специально для OBOZREVATEL поделилась рецептами полезных соусов, которые можно есть даже детям.
Соус карри (для детей от 2 лет)
Ингредиенты:
томатная паста – 150 г
карри – 1 п
уксус винный/яблочный – 20-30 г
лимонный сок – 1 ст. л.
пюре манго – 50-70 г
соль, сахар, чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать и варить на слабом огне, постоянно помешивая.
2. Готовый соус процедить через сито.
Соус идеально подойдет к рыбе, морепродуктам, блюдам из птицы, а также как легкое дополнение к овощам.
Соус пряный-томатный
Ингредиенты:
томатный домашний соус\натуральный промышленный
лук
чеснок
кинза, петрушка, укроп
сушеной мяты, кориандр
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами, чеснок и зелень измельчить.
2. Смешайте все необходимые ингредиенты.
Соус идеально подходит к красному мясу и пасте.
Соус из авокадо
Ингредиенты:
авокадо – 2 шт
оливковое масло – 70 мл
лимонный сок – 1 ст. л.
чеснок – 1 зубчик
тертый пармезан – 1 ст. л.
перец
Способ приготовления:
1. Подготовить и взбить все ингредиенты блендером.
Соус идеально подойдет к тостам, рыбе, морепродуктам и пасте, а также как дополнение к овощным салатам. По желанию можно добавить зеленый базилик или мяту.
Соус творожный
Ингредиенты:
сливочный творог – 1 п
тертый пармезан – 1 ст. л.
чеснок – 1 зубчик
греческий йогурт – 2 ст. л.
укроп
Способ приготовления:
1. Подготовить и перемешать все ингредиенты к однородности.
Соус подходит к овощам, картофелю, пасте, рыбе, птице, мясу, а также для тостов или лаваша.
Дрессинг для салатов
Ингредиенты:
оливковое масло – 100-150 мл
дижонская горчица – 1\2 ч. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
бальзамический уксус – 1-2 ч. л.
чеснок – 2 зубчика
приправы, специи
Способ приготовления:
1. Подготовить и перемешать все ингредиенты для однородности.
Это идеальная заправка для свежих салатов и овощей на пару. Также можно использовать в качестве маринада для птицы – если добавить совсем немного паприки, то куриное филе получится очень сочным.
Если готовите соус для детей, которым от 2-3 лет – добавить немного соли, сахара и 1 ч. л. соевого соуса.
Соус ореховый
Ингредиенты:
орехи (классическое основание – арахис) – 100 г
кунжут белый – 1-2 ч. л.\кунжутная паста тахина – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
масло (в идеале – кунжутное или ореховое) – 1 ч. л.
подсолнечное масло – 50-70 мл
вода – 2-3 ст. л.
горчица – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Орехи и кунжут обжарить.
2. Соединить все ингредиенты и взбить блендером.
Соус идеально подходит к блюдам из рыбы, птицы, а также как легкий дрессинг для салатов и морепродуктов.
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