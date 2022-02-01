Вкусный и полезный салат из свеклы, который понравится всем: рецепт Татьяны Литвиновой

Самый полезный зимний овощ – однозначно свекла. В ней очень много необходимых витаминов и минералов, которые особенно нужны организму в период авитаминоза. Стоит отметить, что их нее можно приготовить много вкусных, простых и полезных блюд, среди которых салаты, а также можно добавить в пироги и даже сделать вкусный хумус.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале очень простым рецептами салата из свеклы с черносливом, который вы приготовите всего за 10-15 минут.

Ингредиенты

Свекла отварная – 500 г

Чернослив – 150 г

Чеснок – 1 зуб.

Орехи грецкие – 100 г

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Сметана – 100 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, но лучше запечь.

2. Почистите и порежьте крупным кубиком, чернослив порежьте мелким кубиком.

3. Почистите чеснок и выдавите или натрите на мелкой терке смешайте его со сметаной.

4. Порубите орехи ножом.

5. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сметану и посолите.

6. Перемешайте салат, присыпьте орехами и можно подавать.

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