Вкусный и полезный салат из свеклы, который понравится всем: рецепт Татьяны Литвиновой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
7,1 т.
Татьяна Литвинова поделилась рецептов вкусного салата

Самый полезный зимний овощ – однозначно свекла. В ней очень много необходимых витаминов и минералов, которые особенно нужны организму в период авитаминоза. Стоит отметить, что их нее можно приготовить много вкусных, простых и полезных блюд, среди которых салаты, а также можно добавить в пироги и даже сделать вкусный хумус.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале очень простым рецептами салата из свеклы с черносливом, который вы приготовите всего за 10-15 минут.

Что приготовить со свеклы

Ингредиенты

  • Свекла отварная – 500 г

  • Чернослив – 150 г

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Орехи грецкие – 100 г

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Свежая свекла

  • Сметана – 100 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, но лучше запечь.

2. Почистите и порежьте крупным кубиком, чернослив порежьте мелким кубиком.

Салат со свеклой

3. Почистите чеснок и выдавите или натрите на мелкой терке смешайте его со сметаной.

4. Порубите орехи ножом.

Грецкие орехи

5. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сметану и посолите.

Какой витаминный салат можно приготовить из свеклы

6. Перемешайте салат, присыпьте орехами и можно подавать.

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