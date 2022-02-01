Вкусный и полезный салат из свеклы, который понравится всем: рецепт Татьяны Литвиновой
Самый полезный зимний овощ – однозначно свекла. В ней очень много необходимых витаминов и минералов, которые особенно нужны организму в период авитаминоза. Стоит отметить, что их нее можно приготовить много вкусных, простых и полезных блюд, среди которых салаты, а также можно добавить в пироги и даже сделать вкусный хумус.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале очень простым рецептами салата из свеклы с черносливом, который вы приготовите всего за 10-15 минут.
Ингредиенты
Свекла отварная – 500 г
Чернослив – 150 г
Чеснок – 1 зуб.
Орехи грецкие – 100 г
Сметана – 100 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, но лучше запечь.
2. Почистите и порежьте крупным кубиком, чернослив порежьте мелким кубиком.
3. Почистите чеснок и выдавите или натрите на мелкой терке смешайте его со сметаной.
4. Порубите орехи ножом.
5. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте сметану и посолите.
6. Перемешайте салат, присыпьте орехами и можно подавать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: