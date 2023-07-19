Такой способ приготовления кабачков один из самых быстрых. Овощи получаются очень мягкими и нежными. Особую пикантность добавляют специи.

Идея приготовления кабачков в соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.

Ингредиенты:

кабачки

морковь

лук

микс специй для овощей, копченая паприка, соль

Видео дня

томаты черри

крем-сыр

вода

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем кружочками и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

2. Снимаем с огня.

3. На сковородку отправляем мелко нарезанный лучок и натертую на терке морковь.

4. Жарим 5 минут и добавляем соль со специями, перемешиваем.

5. Томаты черри делим пополам и вместе с кабачками отправляем к зажарке.

6. Хорошо перемешиваем и добавляем крем-сыр с водой.

7. Готовим еще 5-7 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: