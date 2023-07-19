Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся
Такой способ приготовления кабачков один из самых быстрых. Овощи получаются очень мягкими и нежными. Особую пикантность добавляют специи.
Идея приготовления кабачков в соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- кабачки
- морковь
- лук
- микс специй для овощей, копченая паприка, соль
- томаты черри
- крем-сыр
- вода
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем кружочками и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Снимаем с огня.
3. На сковородку отправляем мелко нарезанный лучок и натертую на терке морковь.
4. Жарим 5 минут и добавляем соль со специями, перемешиваем.
5. Томаты черри делим пополам и вместе с кабачками отправляем к зажарке.
6. Хорошо перемешиваем и добавляем крем-сыр с водой.
7. Готовим еще 5-7 минут.
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