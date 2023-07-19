Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
744
Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

Такой способ приготовления кабачков один из самых быстрых. Овощи получаются очень мягкими и нежными. Особую пикантность добавляют специи.

Идея приготовления кабачков в соусе опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вам понадобится максимум 15 минут.

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

Ингредиенты:

  • кабачки
  • морковь
  • лук
  • микс специй для овощей, копченая паприка, соль
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  • томаты черри
  • крем-сыр
  • вода

Способ приготовления:

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

1. Кабачки нарезаем кружочками и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

2. Снимаем с огня.

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

3. На сковородку отправляем мелко нарезанный лучок и натертую на терке морковь.

4. Жарим 5 минут и добавляем соль со специями, перемешиваем.

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

5. Томаты черри делим пополам и вместе с кабачками отправляем к зажарке.

6. Хорошо перемешиваем и добавляем крем-сыр с водой.

Вкусные кабачки на сковороде в соусе: очень быстро готовятся

7. Готовим еще 5-7 минут.

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