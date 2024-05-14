Вкусное печенье без сахара всего из четырех ингредиентов: как приготовить полезный десерт для детей
Если ваш ребенок любит сладкое – приготовьте для него такое печенье. Десерт получается максимально бюджетным и быстрым, потому что нужно всего четыре ингредиента и двадцать минут вашего времени. К тому же в составе нет сахара.
Идея приготовления кокосово-бананового печенья без сахара опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm_kids_menu) в Instagram. Очень вкусно с чаем или какао.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- кокосовая мука – 3-4 ст.л.
- молоко – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Банан принять вилкой.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Добавить кокосовую муку.
4. Если тесто очень густое – можно добавить немного молока. Если жидкое – немного муки. Тесто должно быть плотным и держать форму.
5. Сформировать шарики.
6. Посыпать кокосовой мукой.
7. Переложить на пергамент смазанный маслом (масло гхи, кокосовое масло и т.п.).
8. Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут.
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