Если ваш ребенок любит сладкое – приготовьте для него такое печенье. Десерт получается максимально бюджетным и быстрым, потому что нужно всего четыре ингредиента и двадцать минут вашего времени. К тому же в составе нет сахара.

Идея приготовления кокосово-бананового печенья без сахара опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm_kids_menu) в Instagram. Очень вкусно с чаем или какао.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

яйца – 1 шт.

кокосовая мука – 3-4 ст.л.

молоко – 1-2 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Банан принять вилкой.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить кокосовую муку.

4. Если тесто очень густое – можно добавить немного молока. Если жидкое – немного муки. Тесто должно быть плотным и держать форму.

5. Сформировать шарики.

6. Посыпать кокосовой мукой.

7. Переложить на пергамент смазанный маслом (масло гхи, кокосовое масло и т.п.).

8. Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут.

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