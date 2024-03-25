Куриные котлеты часто получаются достаточно сухими. Все потому, что вы готовите их именно из фарша. Гораздо лучше нарезать мясо ножом – оно сохранит свою сочность, и котлеты будут иметь хороший вкус.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного мяса опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko__) в Instagram. Масса для жарки отлично держит форму.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

сыр – 100 г

яйцо – 1 шт.

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мука – 2 ст.л.

майонез – 2 ст.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и сыр нарезать небольшими кубиками.

2. Добавить яйцо, специи.

3. Добавить майонез.

4. Засыпать муку.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Жарить на среднем огне на масле по обе стороны.

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