Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

Куриные котлеты часто получаются достаточно сухими. Все потому, что вы готовите их именно из фарша. Гораздо лучше нарезать мясо ножом – оно сохранит свою сочность, и котлеты будут иметь хороший вкус.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного мяса опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko__) в Instagram. Масса для жарки отлично держит форму.

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • сыр – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
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  • мука – 2 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

1. Куриное филе и сыр нарезать небольшими кубиками.

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

2. Добавить яйцо, специи.

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

3. Добавить майонез.

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

4. Засыпать муку.

5. Всё хорошо перемешать.

Вкусные куриные котлеты не из фарша: как лучше измельчить мясо

6. Жарить на среднем огне на масле по обе стороны.

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