Предлагаем вашему вниманию легкий рецепт приготовления квашеных огурцов. В результате вы получите необыкновенно вкусную, ароматную и очень хрустящую закуску.

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Как правильно приготовить квашеные огурцы, в Instagram показала фудблогер Таня Акопян. Она также утверждает, что уже через два дня после приготовления огурцы можно есть. В таком случае они получатся также очень вкусные, но малосольные.

Ингредиенты

Чеснок

Цвет укропа

Листья вишни, смородины и хрена

Вода – 1 л

Соль каменная – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. На дно пластикового ведерка выкладываем листья вишни, смородины и хрена.

2. Добавляем цветок укропа и зубчики чеснока, разрезанные пополам.

3. Выкладываем часть огурцов.

4. Снова выкладываем листья вишни, смородины и хрена, цвет укропа и чеснок.

5. Выкладываем второй слой огурцов.

6. Последним слоем снова выкладываем листья, чеснок и цвет укропа.

7. В холодной воде разводим соль и выливаем смесь в ведерко.

8. Закрываем крышкой и ставим ведерко на тарелку.

9. Отправляем огурцы в холодное темное место.

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