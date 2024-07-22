Вкусные квашеные огурцы, которые можно есть уже через два дня: рецепт на 1 л воды
Предлагаем вашему вниманию легкий рецепт приготовления квашеных огурцов. В результате вы получите необыкновенно вкусную, ароматную и очень хрустящую закуску.
Как правильно приготовить квашеные огурцы, в Instagram показала фудблогер Таня Акопян. Она также утверждает, что уже через два дня после приготовления огурцы можно есть. В таком случае они получатся также очень вкусные, но малосольные.
Ингредиенты
- Чеснок
- Цвет укропа
- Листья вишни, смородины и хрена
- Вода – 1 л
- Соль каменная – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. На дно пластикового ведерка выкладываем листья вишни, смородины и хрена.
2. Добавляем цветок укропа и зубчики чеснока, разрезанные пополам.
3. Выкладываем часть огурцов.
4. Снова выкладываем листья вишни, смородины и хрена, цвет укропа и чеснок.
5. Выкладываем второй слой огурцов.
6. Последним слоем снова выкладываем листья, чеснок и цвет укропа.
7. В холодной воде разводим соль и выливаем смесь в ведерко.
8. Закрываем крышкой и ставим ведерко на тарелку.
9. Отправляем огурцы в холодное темное место.
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