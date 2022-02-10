Вкусные ленивые хачапури по-новому – с сыром и луком-порей на сковороде

Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни. Основой которого является – тесто, сыр. Стоит отметить, что единого рецепта не существует, бывают круглые хачапури – это мегрельские или имеретинские, а бывают хачапури по-аджарски с яйцом. Еще очень часто их готовят на сковороде – ленивые.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных хачапури на сковороде, но с луком-порей, который придаст блюдо совершенно потрясающий вкус. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Real Food".

Ингредиенты:

Мука – 120 г

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Молоко – 200 мл

Яйцо – 1 ш.

Лук-порей – 1 шт.

Сыр – 250 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и продолжайте взбивать венчиком.

2. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и всыпьте в яичную смесь.

3. Натрите сыр на крупной терке.

4. Добавьте сыр в тесто, перемешайте.

5. Порежьте лук-порей и также добавьте в тесто, перемешайте.

6. Смажьте сковородурастительным маслом, вылейте готовое тесто и готовьте около двух сторон 5-7 минут под крышкой.

Готовое блюдо лучше всего есть горячим!

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