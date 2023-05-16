Ревень, который растет в вашем дворе, можно использовать для приготовления вкусной выпечки. Этот продукт очень сочный и имеет приятную кислинку, поэтому для начинки идеально подходит. Самым простым вариантом будет сделать мафины. которые достаточно быстро выпекаются.

Идея приготовления мафинов с ревенем опубликована на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram. Для того, чтобы тесто получилось пышным, готовить его нужно на кефире.

Ингредиенты для штрейзеля:

3 ст.л. муки

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3 ст.л. сахара

1,5 ст.л. холодного масла

Ингредиенты для теста:

300 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

3 яйца

120 г сахара

1,5 ч.л. ванильного сахара

180 г кефира комнатной температуры

130 г растопленного масла

Дополнительные ингредиенты:

180 г ревеня

100 г любых ягод

Способ приготовления:

1. Для штрейзеля в миске соединить муку, сахар, вымешать, добавить холодное масло, перетереть руками в крошку.

2. Поставить в холодильник на 15–20 минут.

3. Для теста в миске соединить муку и разрыхлитель, вымешать венчиком. Отдельно соединить яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, масло, вымешать до однородности.

4. Всыпать сухие компоненты, перемешать, чтобы не было комочков муки.

5. В конце добавить нарезанный ревень, снова перемешать.

6. Тесто разделить по формочкам(12 шт), заполняя их до самого верха.

7. Выложить ягоды (можно замороженные), посыпать штрейзелем. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут до сухой шпажки.

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