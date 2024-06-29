Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

Если вы ищете простую закуску для праздничного стола – приготовьте маринованные шампиньоны с перцем. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. К тому же, все компоненты достаточно бюджетные.

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Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Грибы можно хранить в стеклянной емкости в холодильнике.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 1 кг.
  • сладкий перец – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • приправа "10 овощей" или "вегето" – 1 ч.л.
  • уксус – 70 г
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • чеснок – 1/2 головки
  • масло – 100 г

Способ приготовления:

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

1. Шампиньоны варить 5 минут.

2. Воду слить.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

3. В горячие шампиньоны залить маринад.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

4. Добавить перец нарезанный соломкой.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

5. Периодически помешивать.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

6. Когда шампиньоны остынут – их можно употреблять или поставить в холодильник до приобретения более яркого вкуса.

Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут

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