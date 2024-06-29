Если вы ищете простую закуску для праздничного стола – приготовьте маринованные шампиньоны с перцем. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. К тому же, все компоненты достаточно бюджетные.

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Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Грибы можно хранить в стеклянной емкости в холодильнике.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

сладкий перец – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

приправа "10 овощей" или "вегето" – 1 ч.л.

уксус – 70 г

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ч.л.

чеснок – 1/2 головки

масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Шампиньоны варить 5 минут.

2. Воду слить.

3. В горячие шампиньоны залить маринад.

4. Добавить перец нарезанный соломкой.

5. Периодически помешивать.

6. Когда шампиньоны остынут – их можно употреблять или поставить в холодильник до приобретения более яркого вкуса.

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