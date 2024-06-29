Вкусные маринованные шампиньоны с болгарским перцем: готовятся максимум 10 минут
Если вы ищете простую закуску для праздничного стола – приготовьте маринованные шампиньоны с перцем. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. К тому же, все компоненты достаточно бюджетные.
Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Грибы можно хранить в стеклянной емкости в холодильнике.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
- сладкий перец – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- приправа "10 овощей" или "вегето" – 1 ч.л.
- уксус – 70 г
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ч.л.
- чеснок – 1/2 головки
- масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Шампиньоны варить 5 минут.
2. Воду слить.
3. В горячие шампиньоны залить маринад.
4. Добавить перец нарезанный соломкой.
5. Периодически помешивать.
6. Когда шампиньоны остынут – их можно употреблять или поставить в холодильник до приобретения более яркого вкуса.
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