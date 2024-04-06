Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались
Чтобы в период поста приготовить вкусные котлеты – используйте рыбу. Изделия можно сочетать с любой кашей, салатом – получается очень сытно. Распадаться котлеты не будут, потому что в фарш добавляется размоченный хлеб.
Идея приготовления вкусных рыбных котлет, которые можно в пост, опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте любимые специи.
Ингредиенты:
- филе морской рыбы – 600 г
- три ломтика батона
- лук – 2 шт. (средние)
- соль, приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе перекрутить вместе с размоченными в воде ломтиками.
2. Добавить потертый лук, соль, приправы.
3. Хорошо перемешать.
4. Сформировать котлеты.
5. Обвалять в панировочных сухарях – можно жарить и без сухарей, котлеты держатся.
6. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
7. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: