Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

Чтобы в период поста приготовить вкусные котлеты – используйте рыбу. Изделия можно сочетать с любой кашей, салатом – получается очень сытно. Распадаться котлеты не будут, потому что в фарш добавляется размоченный хлеб.

Идея приготовления вкусных рыбных котлет, которые можно в пост, опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте любимые специи.

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

Ингредиенты:

  • филе морской рыбы – 600 г
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  • три ломтика батона
  • лук – 2 шт. (средние)
  • соль, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

1. Филе перекрутить вместе с размоченными в воде ломтиками.

2. Добавить потертый лук, соль, приправы.

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

3. Хорошо перемешать.

4. Сформировать котлеты.

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

5. Обвалять в панировочных сухарях – можно жарить и без сухарей, котлеты держатся.

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

6. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

7. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой до готовности.

Вкусные рыбные котлеты, которые можно в пост: что добавить, чтобы они не распадались

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