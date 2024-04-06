Чтобы в период поста приготовить вкусные котлеты – используйте рыбу. Изделия можно сочетать с любой кашей, салатом – получается очень сытно. Распадаться котлеты не будут, потому что в фарш добавляется размоченный хлеб.

Идея приготовления вкусных рыбных котлет, которые можно в пост, опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте любимые специи.

Ингредиенты:

филе морской рыбы – 600 г

Видео дня

три ломтика батона

лук – 2 шт. (средние)

соль, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе перекрутить вместе с размоченными в воде ломтиками.

2. Добавить потертый лук, соль, приправы.

3. Хорошо перемешать.

4. Сформировать котлеты.

5. Обвалять в панировочных сухарях – можно жарить и без сухарей, котлеты держатся.

6. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

7. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: