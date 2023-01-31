Сосиски в тесте – одно из самых простых хлебобулочных изделий, вкуса которому придают именно сосиски. Для того, чтобы блюдо получилось вкусным, очень важно приготовить удачное тесто, чтобы оно было пышным и без ярко выраженного дрожжевого запаса и вкуса.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом пышных, вкусных сосисок в тесте, которые получатся очень ароматными.

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Советы от кулинара:

1. Не берите длинные сосиски, потому что понадобится больше теста. Длина должна быть примерно до 10 см.

2. Лучше заворачивать и класть их концом вниз на противень, или даже конец.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Сахар – 40 г

Ванильный сахар – 1 упаковка

Желток – 1 в тесто и 1 для смазки

Дрожжи сухие – 4 г

Соль – щепотка

Молоко – 150 мл

Масло сливочное растопленное – 25 г

Масло растительное – 25 г

Способ приготовления:⠀

1. Опара: нагрейте молоко, добавьте дрожжи, сахар и 100 г муки, перемешайте и дайте постоять в тепле 10 минут, чтобы появились пузырьки. После добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто, оно должно не прилипать к рукам. Оставьте тесто подойти в теплом месте на 1 час.

2. Готовое тесто разделите на 10 ровных частей, накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут подходить.

3. Далее с каждого шарика теста руками раскатайте жгутик, накрутите на сосиску. Выложите на противень с пергаментом, но на расстоянии, чтобы они не касались друг друга и не склеились, снова накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.

4. Сверху смажьте желтком с 2 ложками молока, посыпьте кунжутом и запекайте 20-25 минут при 180 С до румяности.

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