Вкусные сосиски в тесте за 25 минут: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт сосисок в тесте

Сосиски в тесте – одно из самых простых хлебобулочных изделий, вкуса которому придают именно сосиски. Для того, чтобы блюдо получилось вкусным, очень важно приготовить удачное тесто, чтобы оно было пышным и без ярко выраженного дрожжевого запаса и вкуса. 

Домашние сосиски в тесте

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом пышных, вкусных сосисок в тесте, которые получатся очень ароматными. 

Рецепт сосисок в тесте
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Советы от кулинара: 

1. Не берите длинные сосиски, потому что понадобится больше теста. Длина должна быть примерно до 10 см.

Сосиски для блюда

2. Лучше заворачивать и класть их концом вниз на противень, или даже конец. 

Как правильно готовить сосиски в тесте 

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 300 г
  • Сахар – 40 г
  • Ванильный сахар – 1 упаковка 
  • Желток – 1 в тесто и 1 для смазки
  • Дрожжи сухие – 4 г
  • Соль – щепотка 
  • Молоко – 150 мл
  • Масло сливочное растопленное – 25 г
  • Масло растительное – 25 г

Способ приготовления:⠀

1. Опара: нагрейте молоко, добавьте дрожжи, сахар и 100 г муки, перемешайте и дайте постоять в тепле 10 минут, чтобы появились пузырьки. После добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто, оно должно не прилипать к рукам. Оставьте тесто подойти в теплом месте на 1 час.

Тесто для блюда

 2. Готовое тесто разделите на 10 ровных частей, накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут подходить. 

Сосиски в тесте из дрожжевого теста

3. Далее с каждого шарика теста руками раскатайте жгутик, накрутите на сосиску. Выложите на противень с пергаментом, но на расстоянии, чтобы они не касались друг друга и не склеились, снова накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. 

Приготовление сосисок в тесте

4. Сверху смажьте желтком с 2 ложками молока, посыпьте кунжутом и запекайте 20-25 минут при 180 С до румяности. 

Готовые сосиски в тесте

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