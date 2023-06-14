Вкусные сырники на завтрак в духовке: не распадаются и не горят
Сырники – это идеальный вариант для сытного завтрака. Но чтобы такое блюдо получилось действительно полезным – готовить его нужно в духовке. Прекрасным дополнением будет соус из клубники.
Оригинальная идея приготовления сырников в духовке на завтрак опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Такого блюда может хватить на несколько завтраков.
Ингредиенты:
- 540 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 40 г муки + на подпил
- щепотка ванилина\2 ст. семена чиа (добавлять не обязательно или можно заменить на мак)
Ингредиенты для соуса:
- 300 г густой сметаны (жирность от 20%)
- 1 яйцо
- 100 г клубники
- 1 ст.л. сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Для сырников в сыр добавляем яйцо, сахар, ванилин, чиа и муку.
2. Все перемешиваем до однородной смеси.
3. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем творожную массу (на 1 сырник – 1 ст.л. творога).
4. Далее в руках формируем шарик и затем с помощью ножа формируем сырники.
5. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны. Вынимаем и перекладываем в форму для запекания.
6. Для соуса к сметане добавляем яйцо, сахарную пудру и клубнику. Взбиваем блендером до однородности. Чтобы сметана при запекании не свернулась, жирность должна быть не менее 20%. Сметана обязательно должна быть комнатной температуры.
7. Готовым соусом заливаем сырники и отправляем в духовку при температуре 180 градусов 20 минут.
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