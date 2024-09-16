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Вкусные тарталетки с крабовыми палочками: самый простой рецепт вкусной закуски
Одна из самых простых закусок – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, это могут быть крабовые палочки, сыр, грибы, овощи, бобовые, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- 100 г. крабовых палочек
- яйцо
- 50-60 г. сыра
- 2 ст.л. майонеза
- чеснок по желанию
- тарталетки
- зеленый лучок
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порежьте, сыр и яйцо натрите на терке, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.
2. Наполните тарталетки начинкой и присыпьте зеленым луком!
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