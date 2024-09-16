Вкусные тарталетки с крабовыми палочками: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт тарталеток

Одна из самых простых закусок – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, это могут быть крабовые палочки, сыр, грибы, овощи, бобовые, тунец. 

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Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцами.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 100 г. крабовых палочек
  • яйцо
  • 50-60 г. сыра
  • 2 ст.л. майонеза
  • чеснок по желанию
  • тарталетки
  • зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порежьте, сыр и яйцо натрите на терке, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.

Начинка для тарталеток

2. Наполните тарталетки начинкой и присыпьте зеленым луком!

Готовые тарталетки

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