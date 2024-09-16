Одна из самых простых закусок – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, это могут быть крабовые палочки, сыр, грибы, овощи, бобовые, тунец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

100 г. крабовых палочек

яйцо

50-60 г. сыра

2 ст.л. майонеза

чеснок по желанию

тарталетки

зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порежьте, сыр и яйцо натрите на терке, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.

2. Наполните тарталетки начинкой и присыпьте зеленым луком!

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