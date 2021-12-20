Вкусные тефтели из индейки с необычным соусом для обеда: рецептом поделилась фудблогер
Тефтели – очень сытное и вкусное блюдо, которые отлично подходит для обеда. К нему обязательно нужно делать разные соусы начиная от томатных, заканчивая сливочными, они еще больше раскроют вкус и аромат мяса.
Фудблогер Алиса Купер поделилась в Instagram рецептом очен вкусных тефтелей с ароматных и нежным сливочным соусом.
Ингредиенты:
мясо индейки – 1 кг
чеснок – 4 зуб.
петрушка – 20 г
лук – 1 шт.
рис – 100 г
горчица – 1 ст. л.
соевый соус – 2 ст. л.
сливочное масло – 40 г
мука – 30 г
сливки – 200 г
овощной бульон или белое вино – 250 г
Способ приготовления:
1. Мясо и овощи перебейте в мясорубке до однородности.
2. Отварите рис до полуготовности.
3. Смешайте его с фаршем и мокрыми руками сформируйте тефтели.
4. Нагрейте хорошо сковороду, налейте растительное масло и обжарьте на среднем огне тефтели с двух сторон до румяности.
5. Переложите их в форму, накройте обязательно фольгой и поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.
6. Соус: в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и бульон, доводим смесь до загустения, обязательно постоянно помешивайте, чтобы соус не пригорел.
7. Добавьте в соус сливки, соевый соус и горчицу, перемешайте.
8. Достаньте тефтели и полейте готовым соусом.
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