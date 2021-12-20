Вкусные тефтели из индейки с необычным соусом для обеда: рецептом поделилась фудблогер

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,3 т.
Как дома приготовить вкусные тефтели

Тефтели – очень сытное и вкусное блюдо, которые отлично подходит для обеда. К нему обязательно нужно делать разные соусы начиная от томатных, заканчивая сливочными, они еще больше раскроют вкус и аромат мяса.

Фудблогер Алиса Купер поделилась в Instagram рецептом очен вкусных тефтелей с ароматных и нежным сливочным соусом.

Ингредиенты:

  • мясо индейки – 1 кг

  • чеснок – 4 зуб.

  • петрушка – 20 г

  • лук – 1 шт.

Лук для фарша

  • рис – 100 г

  • горчица – 1 ст. л.

  • соевый соус – 2 ст. л.

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Как приготовить вкусные тефтели

  • сливочное масло – 40 г

  • мука – 30 г

  • сливки – 200 г

  • овощной бульон или белое вино – 250 г

Способ приготовления:

1. Мясо и овощи перебейте в мясорубке до однородности.

Фарш и лук для блюда

2. Отварите рис до полуготовности.

3. Смешайте его с фаршем и мокрыми руками сформируйте тефтели.

Домашние тефтели

4. Нагрейте хорошо сковороду, налейте растительное масло и обжарьте на среднем огне тефтели с двух сторон до румяности.

5. Переложите их в форму, накройте обязательно фольгой и поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.

Тефтели с рисом

6. Соус: в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и бульон, доводим смесь до загустения, обязательно постоянно помешивайте, чтобы соус не пригорел.

Тефтели с подливой

7. Добавьте в соус сливки, соевый соус и горчицу, перемешайте.

8. Достаньте тефтели и полейте готовым соусом.

Готовые тефтели

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