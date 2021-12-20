Вкусные тефтели из индейки с необычным соусом для обеда: рецептом поделилась фудблогер

Тефтели – очень сытное и вкусное блюдо, которые отлично подходит для обеда. К нему обязательно нужно делать разные соусы начиная от томатных, заканчивая сливочными, они еще больше раскроют вкус и аромат мяса.

Фудблогер Алиса Купер поделилась в Instagram рецептом очен вкусных тефтелей с ароматных и нежным сливочным соусом.

Ингредиенты:

мясо индейки – 1 кг

чеснок – 4 зуб.

петрушка – 20 г

лук – 1 шт.

рис – 100 г

горчица – 1 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л. ​​​​​​​

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сливочное масло – 40 г

мука – 30 г

сливки – 200 г

овощной бульон или белое вино – 250 г

Способ приготовления:

1. Мясо и овощи перебейте в мясорубке до однородности.

2. Отварите рис до полуготовности.

3. Смешайте его с фаршем и мокрыми руками сформируйте тефтели.

4. Нагрейте хорошо сковороду, налейте растительное масло и обжарьте на среднем огне тефтели с двух сторон до румяности.

5. Переложите их в форму, накройте обязательно фольгой и поставьте в духовку на 30 минут при 180 С.

6. Соус: в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и бульон, доводим смесь до загустения, обязательно постоянно помешивайте, чтобы соус не пригорел.

7. Добавьте в соус сливки, соевый соус и горчицу, перемешайте.

8. Достаньте тефтели и полейте готовым соусом.

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