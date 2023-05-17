Кабачки, сезон которых длится именно сейчас, используют для приготовления блинчиков, тортов, а также их просто жарят в кляре. Но для того, чтобы овощ остался полезным, его лучше всего тушить. Для этого отлично подходят сливки.

Идея приготовления тушеных кабачков в сливках опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Очень вкусно с чесноком.

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт

зеленый лук – пучок

лук репчатый – 1 шт

Видео дня

морковь – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

сливки – 150-200 мл

вода – 100 мл

укроп – пучок

масло – для жарки\

соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем кабачок кольцами и жарим на растительном масле с обеих сторон. Вынимаем на тарелку.

2. Обжариваем лук и морковь, добавляем нарезанные помидоры, возвращаем кабачки.

3. Добавляем воду, заливаем сливками, перемешиваем и тушим несколько минут.

4. В конце добавляем соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешиваем.

5. Тушим еще минуту и снимаем с огня.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: