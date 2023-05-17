Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

Кабачки, сезон которых длится именно сейчас, используют для приготовления блинчиков, тортов, а также их просто жарят в кляре. Но для того, чтобы овощ остался полезным, его лучше всего тушить. Для этого отлично подходят сливки.

Идея приготовления тушеных кабачков в сливках опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Очень вкусно с чесноком.

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт
  • зеленый лук – пучок
  • лук репчатый – 1 шт
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  • морковь – 1 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сливки – 150-200 мл
  • вода – 100 мл
  • укроп – пучок
  • масло – для жарки\
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

1. Нарезаем кабачок кольцами и жарим на растительном масле с обеих сторон. Вынимаем на тарелку.

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

2. Обжариваем лук и морковь, добавляем нарезанные помидоры, возвращаем кабачки.

3. Добавляем воду, заливаем сливками, перемешиваем и тушим несколько минут.

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

4. В конце добавляем соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешиваем.

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

5. Тушим еще минуту и снимаем с огня.

Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными

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