Вкусные тушеные кабачки в сливках: получаются мягкими и сочными
Кабачки, сезон которых длится именно сейчас, используют для приготовления блинчиков, тортов, а также их просто жарят в кляре. Но для того, чтобы овощ остался полезным, его лучше всего тушить. Для этого отлично подходят сливки.
Идея приготовления тушеных кабачков в сливках опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Очень вкусно с чесноком.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт
- зеленый лук – пучок
- лук репчатый – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- сливки – 150-200 мл
- вода – 100 мл
- укроп – пучок
- масло – для жарки\
- соль, перец, приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем кабачок кольцами и жарим на растительном масле с обеих сторон. Вынимаем на тарелку.
2. Обжариваем лук и морковь, добавляем нарезанные помидоры, возвращаем кабачки.
3. Добавляем воду, заливаем сливками, перемешиваем и тушим несколько минут.
4. В конце добавляем соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешиваем.
5. Тушим еще минуту и снимаем с огня.
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