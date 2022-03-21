Вкусные творожные мини-запеканки без муки для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Рецепт творожной запеканки без муки

Запеканки и сырники – два самых оптимальных варианта вкусного, сытного и полезного завтрака, которые можно приготовить очень быстро. Для этого вам понадобится минимум продуктов, а именно: творог, мука, яйца.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных мини-запеканок, которые можно есть со сметаной.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • творог – 350 г

  • яйца – 1 шт.

Творог для запеканки
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  • манка – 2 ст. л.

  • молоко – 50 мл

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Ингредиенты для запеканки

  • сметана – 2 ст. л.

  • сахар – 2 ст. л.

  • сливочное масло – 20 г

Как выбрать натуральное сливочное масло

  • цедра апельсина – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Манку залейте теплым молоком, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Творожная запеканка

2. Творог перетрите через сито, но можно просто размять вилкой, добавьте яйцо, сахар, сметану и цедру. Туда же влей молоко и все пробей блендером.

Творог для запеканки

3. Смажьте формочки для запекания сливочным маслом и вылейте тесто, отправь в духовку на 20 минут при 180 С.

Приготовление запеканки

Готовые запеканки подавайте с растопленным шоколадом, ягодами или со сметаной.

Вкусная запеканка с ягодами

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