Баклажаны сейчас достаточно бюджетныле. Поэтому из них следует готовить разнообразные вкусные закуски. Удачной идеей будет запечь их в духовке. А чтобы добавить сочности – сделайте нежный соус из сметаны.

Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов в сметане опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Мясо здесь не нужно, ведь блюдо и так получается достаточно сытным.

Ингредиенты:

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2 средних баклажана (примерно 400 г)

150 г сметаны

1 зубчик чеснока

мелко порезанная петрушка

соль, перец, майоран

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов.

2. Баклажан разрезаем пополам, а затем на кусочки шириной 1 см.

3. Добавляем соль, перец, майоран по вкусу и оставляем на 10 минут.

4. В это время мелко режем петрушку и чеснок.

5. Смешиваем со сметаной.

6. Выкладываем в форму для запекания.

7. Готовим в духовке 35 минут.

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