Вкусные запеченные баклажаны в сметане: понадобится всего 5 компонентов
Баклажаны сейчас достаточно бюджетныле. Поэтому из них следует готовить разнообразные вкусные закуски. Удачной идеей будет запечь их в духовке. А чтобы добавить сочности – сделайте нежный соус из сметаны.
Идея приготовления вкусных запеченных баклажанов в сметане опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Мясо здесь не нужно, ведь блюдо и так получается достаточно сытным.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана (примерно 400 г)
- 150 г сметаны
- 1 зубчик чеснока
- мелко порезанная петрушка
- соль, перец, майоран
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов.
2. Баклажан разрезаем пополам, а затем на кусочки шириной 1 см.
3. Добавляем соль, перец, майоран по вкусу и оставляем на 10 минут.
4. В это время мелко режем петрушку и чеснок.
5. Смешиваем со сметаной.
6. Выкладываем в форму для запекания.
7. Готовим в духовке 35 минут.
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