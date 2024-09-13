Вкусные жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами для перекуса: самый простой рецепт
Жареные пирожки – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с зеленым луком и вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 300 мл. кефира
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 3 ст.л. масла (и немного для обжаривания)
- 480 г. муки
Начинка:
- 6 шт. яиц
- 200 г. зеленого лука
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите яйца (8-9 минут от закипания).
2. Для теста: смешайте теплый кефир и добавьте соду, перемешайте, сода сразу вступит в реакцию с кефиром и начнут появляться пузырьки. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала в тарелке, а затем на присыпанной мукой поверхности.
3. Переложите тесто в пакет и отставьте.
4. Нарежьте лук, посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Добавьте мелко нарезанные яйца.
5. Достаньте тесто, разделите на кусочки и сформируйте пирожки с начинкой.
6. В сковороду добавьте небольшое количество масла и разогрейте, пирожки жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой из сторон.
Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца и накрываем полотенцем!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: