Жареные пирожки – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с зеленым луком и вареными яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

300 мл. кефира

1 ч.л. соды

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

3 ст.л. масла (и немного для обжаривания)

480 г. муки

Начинка:

6 шт. яиц

200 г. зеленого лука

соль, перец

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите яйца (8-9 минут от закипания).

2. Для теста: смешайте теплый кефир и добавьте соду, перемешайте, сода сразу вступит в реакцию с кефиром и начнут появляться пузырьки. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала в тарелке, а затем на присыпанной мукой поверхности.

3. Переложите тесто в пакет и отставьте.

4. Нарежьте лук, посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Добавьте мелко нарезанные яйца.

5. Достаньте тесто, разделите на кусочки и сформируйте пирожки с начинкой.

6. В сковороду добавьте небольшое количество масла и разогрейте, пирожки жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой из сторон.

Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца и накрываем полотенцем!

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