Вкусные жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт пирожков

Жареные пирожки – идеальное блюдо для перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с зеленым луком и вареными яйцами.

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Пирожки с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с луком и вареными яйцами.

Рецепт пирожков

Ингредиенты:

  • 300 мл. кефира
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. масла (и немного для обжаривания)
  • 480 г. муки

Начинка:

  • 6 шт. яиц
  • 200 г. зеленого лука
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите яйца (8-9 минут от закипания).

2. Для теста: смешайте теплый кефир и добавьте соду, перемешайте, сода сразу вступит в реакцию с кефиром и начнут появляться пузырьки. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала в тарелке, а затем на присыпанной мукой поверхности.

Приготовление теста

3. Переложите тесто в пакет и отставьте.

Готовое тесто

4. Нарежьте лук, посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Добавьте мелко нарезанные яйца.

Начинка для пирожков

5. Достаньте тесто, разделите на кусочки и сформируйте пирожки с начинкой.

Приготовление пирожков

6. В сковороду добавьте небольшое количество масла и разогрейте, пирожки жарьте на среднем огне по 3 минуты с каждой из сторон.

Жареные пирожки

Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца и накрываем полотенцем!

Готовые пирожки

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