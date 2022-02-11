Вкусные деруны с необычным ингредиентом по рецепту Евгения Клопотенко

Если вы любите вкусные деруны, самое время их приготовить для сытного ужина. Но попробуйте сделать их по-новому, просто добавив необычный ингредиент.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусных дерунов с твердым сыром, который придаст блюду потрясающий нежный вкус и приятный аромат, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

лук – 1 шт.

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яйца – 2 шт.

мука – 1 ст. л.

твердый сыр – 50 г

соль, перец – покусу

Способ приготовления:

1. Помойте, очистите картофель, разрежьте на 4 части, положите в блендер.

2. Лук почистите, разрежьте пополам и бросьте туда же, взбейте, отожмите лишний сок.

3. Переложите готовую смесь в миску, добавьте яйца, муку, специи и тщательно перемешайте.

4. Выложите деруны на сковороду ложкой, обжарьте с двух сторон и сверху положите твердый сыр слайсами.

5. Готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью.

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