Вкусные деруны с необычным ингредиентом по рецепту Евгения Клопотенко
Если вы любите вкусные деруны, самое время их приготовить для сытного ужина. Но попробуйте сделать их по-новому, просто добавив необычный ингредиент.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусных дерунов с твердым сыром, который придаст блюду потрясающий нежный вкус и приятный аромат, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
картофель – 3 шт.
лук – 1 шт.
яйца – 2 шт.
мука – 1 ст. л.
твердый сыр – 50 г
соль, перец – покусу
Способ приготовления:
1. Помойте, очистите картофель, разрежьте на 4 части, положите в блендер.
2. Лук почистите, разрежьте пополам и бросьте туда же, взбейте, отожмите лишний сок.
3. Переложите готовую смесь в миску, добавьте яйца, муку, специи и тщательно перемешайте.
4. Выложите деруны на сковороду ложкой, обжарьте с двух сторон и сверху положите твердый сыр слайсами.
5. Готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью.
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