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Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов
Если времени для приготовления выпечки нет – сделайте такой десерт. Для него не нужно вымешивать тесто или что-то выпекать, потому что в основе обычные хлебцы. Поэтому десерт получается очень быстрый и бюджетный.
Идея приготовления десерта из рисовых хлебцев без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Не нужно добавлять муку и яйца.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы – 3 шт
- охлажденный кофе или чай
- сметана – 6 ст.л. (150 г)
- сахарная пудра – по желанию
Способ приготовления:
1. Завариваем кофе или чай, охлаждаем.
2. Сметану смешиваем с сахарной пудрой по вкусу.
3. На тарелку выкладываем крем из сметаны, смоченный хлебец, крем, хлебец, крем, хлебец и завершаем кремом.
4. Ставим в холодильник на 30 минут.
5. Перед подачей можно присыпать какао.
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