Если времени для приготовления выпечки нет – сделайте такой десерт. Для него не нужно вымешивать тесто или что-то выпекать, потому что в основе обычные хлебцы. Поэтому десерт получается очень быстрый и бюджетный.

Идея приготовления десерта из рисовых хлебцев без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Не нужно добавлять муку и яйца.

Ингредиенты:

рисовые хлебцы – 3 шт

охлажденный кофе или чай

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сметана – 6 ст.л. (150 г)

сахарная пудра – по желанию

Способ приготовления:

1. Завариваем кофе или чай, охлаждаем.

2. Сметану смешиваем с сахарной пудрой по вкусу.

3. На тарелку выкладываем крем из сметаны, смоченный хлебец, крем, хлебец, крем, хлебец и завершаем кремом.

4. Ставим в холодильник на 30 минут.

5. Перед подачей можно присыпать какао.

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