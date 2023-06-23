Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

Если времени для приготовления выпечки нет – сделайте такой десерт. Для него не нужно вымешивать тесто или что-то выпекать, потому что в основе обычные хлебцы. Поэтому десерт получается очень быстрый и бюджетный.

Идея приготовления десерта из рисовых хлебцев без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Не нужно добавлять муку и яйца.

Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

Ингредиенты:

  • рисовые хлебцы – 3 шт
  • охлажденный кофе или чай
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  • сметана – 6 ст.л. (150 г)
  • сахарная пудра – по желанию

Способ приготовления:

Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

1. Завариваем кофе или чай, охлаждаем.

Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

2. Сметану смешиваем с сахарной пудрой по вкусу.

3. На тарелку выкладываем крем из сметаны, смоченный хлебец, крем, хлебец, крем, хлебец и завершаем кремом.

Вкусный десерт из хлебцев без выпечки: проще любых тортов

4. Ставим в холодильник на 30 минут.

5. Перед подачей можно присыпать какао.

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