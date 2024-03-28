Вкусный домашний cырник в шоколадной глазури к чаю: лучше любых тортов
Домашний сырник в шоколадной глазури значительно лучше любых тортов. Для десерта не нужно вымешивать разные виды теста, ждать, пока они подойдут, не придется раскатывать коржи. Всё максимально быстро и очень вкусно.
Идея приготовления вкусного домашнего сырника в шоколадной глазури опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instgram. Середина получается очень нежной.
Ингредиенты:
- мягкий кисломолочный творог – 700 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 130 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- кукурузный крахмал – 35 г
- сметана – 100 г
- растопленное масло – 100 г
- апельсиновые цукаты – 50 г
- изюм – 150 г
Ингредиенты для глазури:
- молочный шоколад – 160 г
- сливки 33% – 60-70 г
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру (все ингредиенты должны быть комнатной температуры) добавить сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал, растопленное негорячее масло.
2. После этого погружным блендером взбить до однородной гладкой массы.
3. Добавить цукаты и изюм (их нужно предварительно замочить в кипятке и просушить на бумажном полотенце), вымешать.
4. Переложить массу в прямоугольную форму, застеленную пергаментом. Пергамент можно немного смазать маслом, разровнять.
5. Выпекать при температуре 180 градусов час до готовности, охладить.
6. Глазурь: в кусочки шоколада влить сливки, нагреть и растопить до однородности.
7. Смазать сырник сверху и по бокам, поставить на 30-40 минут в холодильник.
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