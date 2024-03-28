Домашний сырник в шоколадной глазури значительно лучше любых тортов. Для десерта не нужно вымешивать разные виды теста, ждать, пока они подойдут, не придется раскатывать коржи. Всё максимально быстро и очень вкусно.

Идея приготовления вкусного домашнего сырника в шоколадной глазури опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instgram. Середина получается очень нежной.

Ингредиенты:

мягкий кисломолочный творог – 700 г

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яйца – 3 шт.

сахар – 130 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

кукурузный крахмал – 35 г

сметана – 100 г

растопленное масло – 100 г

апельсиновые цукаты – 50 г

изюм – 150 г

Ингредиенты для глазури:

молочный шоколад – 160 г

сливки 33% – 60-70 г

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру (все ингредиенты должны быть комнатной температуры) добавить сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал, растопленное негорячее масло.

2. После этого погружным блендером взбить до однородной гладкой массы.

3. Добавить цукаты и изюм (их нужно предварительно замочить в кипятке и просушить на бумажном полотенце), вымешать.

4. Переложить массу в прямоугольную форму, застеленную пергаментом. Пергамент можно немного смазать маслом, разровнять.

5. Выпекать при температуре 180 градусов час до готовности, охладить.

6. Глазурь: в кусочки шоколада влить сливки, нагреть и растопить до однородности.

7. Смазать сырник сверху и по бокам, поставить на 30-40 минут в холодильник.

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