Красная смородина – это идеальная ягода для приготовления густого джема на зиму. Продукт имеет приятный сладковатый вкус с кислинкой. Особую свежесть десерту придаст мята.

Видео дня

Идея приготовления вкусного джема из смородины на зиму опубликована на странице фудблогер Марьяны с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

смородина – 1 кг.

сахар – 1 кг

мята – 3 веточки

Способ приготовления:

1. Смородину хорошо помыть и взбить погружным блендером (можно с веточками).

2. Перелить в ковш с толстым дном.

3. Добавить сахар, отправить на огонь.

4. Довести до кипения и варить 10 минут.

5. Добавить мяту и варить еще 2 минуты.

6. Еще горячим осторожно перетереть через сито, чтобы не было косточек и веточек.

7. Разлить по стерилизованным банкам и закрутить.

8. Из этой порции выходит около 900 мл джема.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: