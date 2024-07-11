Вкусный джем из красной смородины и мяты на зиму: готовится всего из трех ингредиентов
Красная смородина – это идеальная ягода для приготовления густого джема на зиму. Продукт имеет приятный сладковатый вкус с кислинкой. Особую свежесть десерту придаст мята.
Идея приготовления вкусного джема из смородины на зиму опубликована на странице фудблогер Марьяны с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- смородина – 1 кг.
- сахар – 1 кг
- мята – 3 веточки
Способ приготовления:
1. Смородину хорошо помыть и взбить погружным блендером (можно с веточками).
2. Перелить в ковш с толстым дном.
3. Добавить сахар, отправить на огонь.
4. Довести до кипения и варить 10 минут.
5. Добавить мяту и варить еще 2 минуты.
6. Еще горячим осторожно перетереть через сито, чтобы не было косточек и веточек.
7. Разлить по стерилизованным банкам и закрутить.
8. Из этой порции выходит около 900 мл джема.
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