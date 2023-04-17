Вкусный греческий салат без майонеза: как приготовить ресторанную заправку
Одним из самых популярных овощных салатов в заведениях по всему миру считается греческий. Блюдо получится достаточно бюджетным, если приготовить его дома, использовав любимые овощи, зелень и заправку.
В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт греческого салата со вкусной ресторанной заправкой.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт большие (3 средние)
- помидоры черри – 8 шт (или 2 больших)
- перец болгарский – 1 шт
- лук красный – 1/2 шт
- фета – 120-150
- маслины (без косточки) – 10-15 шт
- орегано – 1 ч. л. (с горкой)
Для заправки:
- лимонный сок – 1 ст. л.
- чеснок натертый – 3 зубчика
- соль – 1 ч. л. (без горки)
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать так: огурец полукольцами, помидоры на 1-2 части, перец кубиками, лук полукольцами, кубики фета. Маслины порезать пополам.
2. Помидоры, огурцы и перец перемешать отдельно в глубокой миске и переложить в тарелку для подачи.
3. Для заправки смешать натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, перец, соль.
4. На овощи выложить лук, фету, полить заправкой, посыпать орегано специей и выложить маслины.
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