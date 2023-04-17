Вкусный греческий салат без майонеза: как приготовить ресторанную заправку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкусный греческий салат без майонеза: как приготовить ресторанную заправку

Одним из самых популярных овощных салатов в заведениях по всему миру считается греческий. Блюдо получится достаточно бюджетным, если приготовить его дома, использовав любимые овощи, зелень и заправку.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт греческого салата со вкусной ресторанной заправкой.

Рецепт греческого салата

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 шт большие (3 средние)
  • помидоры черри – 8 шт (или 2 больших)
  • перец болгарский – 1 шт
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  • лук красный – 1/2 шт
  • фета – 120-150
  • маслины (без косточки) – 10-15 шт
  • орегано – 1 ч. л. (с горкой)

Для заправки:

  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • чеснок натертый – 3 зубчика
  • соль – 1 ч. л. (без горки)
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать так: огурец полукольцами, помидоры на 1-2 части, перец кубиками, лук полукольцами, кубики фета. Маслины порезать пополам.

Греческий салат с сыром фета

2. Помидоры, огурцы и перец перемешать отдельно в глубокой миске и переложить в тарелку для подачи.

3. Для заправки смешать натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, перец, соль.

Овощной салат без майонеза

4. На овощи выложить лук, фету, полить заправкой, посыпать орегано специей и выложить маслины.

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