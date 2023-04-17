Одним из самых популярных овощных салатов в заведениях по всему миру считается греческий. Блюдо получится достаточно бюджетным, если приготовить его дома, использовав любимые овощи, зелень и заправку.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт греческого салата со вкусной ресторанной заправкой.

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт большие (3 средние)

помидоры черри – 8 шт (или 2 больших)

перец болгарский – 1 шт

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лук красный – 1/2 шт

фета – 120-150

маслины (без косточки) – 10-15 шт

орегано – 1 ч. л. (с горкой)

Для заправки:

лимонный сок – 1 ст. л.

чеснок натертый – 3 зубчика

соль – 1 ч. л. (без горки)

оливковое масло – 3-4 ст. л.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать так: огурец полукольцами, помидоры на 1-2 части, перец кубиками, лук полукольцами, кубики фета. Маслины порезать пополам.

2. Помидоры, огурцы и перец перемешать отдельно в глубокой миске и переложить в тарелку для подачи.

3. Для заправки смешать натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, перец, соль.

4. На овощи выложить лук, фету, полить заправкой, посыпать орегано специей и выложить маслины.

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