Вкусный и ароматный ликер с дыней: чем поразить гостей в летнюю жару
Ликер с дыней – это не только вкуснейший алкогольный напиток, но и отличная основа для разнообразных коктейлей. Это именно то, что нужно, чтобы немного расслабиться после тяжелой рабочей недели во время летней жары.
Как правильно приготовить ликер с дыней, чтобы он получился ароматным и вкусным, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Этот ликер также можно подавать в роли дижестива.
Ингредиенты
- Водка – 700 мл
- Мякоть дыни – 1,2 кг
- Сахар – 300 гр
- Вода – 200 мл
Способ приготовления
1. Дыню нарезать небольшими кусочками и сложить в чистую банку.
2. Залить водкой, закрыть и настаивать 7-10 дней в темном месте, размешивая каждый день.
3. Проделайте дыню с водкой в блендере и процедите через несколько слоев марли.
4. Из сахара и воды сварить сироп и охладить.
5. Смешать водку с сиропом, разлить по бутылкам.
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