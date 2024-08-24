Ликер с дыней – это не только вкуснейший алкогольный напиток, но и отличная основа для разнообразных коктейлей. Это именно то, что нужно, чтобы немного расслабиться после тяжелой рабочей недели во время летней жары.

Видео дня

Как правильно приготовить ликер с дыней, чтобы он получился ароматным и вкусным, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Этот ликер также можно подавать в роли дижестива.

Ингредиенты

Водка – 700 мл

Мякоть дыни – 1,2 кг

Сахар – 300 гр

Вода – 200 мл

Способ приготовления

1. Дыню нарезать небольшими кусочками и сложить в чистую банку.

2. Залить водкой, закрыть и настаивать 7-10 дней в темном месте, размешивая каждый день.

3. Проделайте дыню с водкой в блендере и процедите через несколько слоев марли.

4. Из сахара и воды сварить сироп и охладить.

5. Смешать водку с сиропом, разлить по бутылкам.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты ликеров: