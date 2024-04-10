Для приготовления салата используются доступные ингредиенты. Он будет отлично смаковать весной, когда хочется свежести и легкости.

Рецептом такого весеннего салата с тунцем поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. И Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего сочетается с этим салатом.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Кукуруза

Огурцы – 2 шт

Помидоры – 2 шт

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Майонез

Специи

Способ приготовления

1.Яйца отвариваем и нарезаем на куски.

2. Огурцы и помидоры нарезаем кубиками.

3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость. Добавляем консервированную кукурузу по вкусу и тунец в собственном соке.

4. Хорошо перемешиваем, добавляем соль, перец, любимые специи и заправляем майонезом.

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