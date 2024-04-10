Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
72
Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

Для приготовления салата используются доступные ингредиенты. Он будет отлично смаковать весной, когда хочется свежести и легкости.

Рецептом такого весеннего салата с тунцем поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. И Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего сочетается с этим салатом.

Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт
  • Кукуруза
  • Огурцы – 2 шт
  • Помидоры – 2 шт
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  • Майонез
  • Специи

Способ приготовления

1.Яйца отвариваем и нарезаем на куски.

2. Огурцы и помидоры нарезаем кубиками.

Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость. Добавляем консервированную кукурузу по вкусу и тунец в собственном соке.

Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

4. Хорошо перемешиваем, добавляем соль, перец, любимые специи и заправляем майонезом.

Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной

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