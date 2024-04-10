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Вкусный и легкий в приготовлении салат из тунца: именно то, что нужно весной
Для приготовления салата используются доступные ингредиенты. Он будет отлично смаковать весной, когда хочется свежести и легкости.
Рецептом такого весеннего салата с тунцем поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. И Instagram она рассказала, какая заправка лучше всего сочетается с этим салатом.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт
- Кукуруза
- Огурцы – 2 шт
- Помидоры – 2 шт
- Майонез
- Специи
Способ приготовления
1.Яйца отвариваем и нарезаем на куски.
2. Огурцы и помидоры нарезаем кубиками.
3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость. Добавляем консервированную кукурузу по вкусу и тунец в собственном соке.
4. Хорошо перемешиваем, добавляем соль, перец, любимые специи и заправляем майонезом.
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