Вкусный и наваристый суп из красной рыбы: что приготовить на обед или ужин

Любой суп из рыбы – это всегда полезное и удачное первое блюдо, в котором идеально сочетаются морепродукты вместе с другими овощами. Чаще всего такой суп готовят из красной рыбы: он получается довольно наваристым и имеет насыщенный вкус. Идеально для легкого и сытного обеда или ужина.

Рецептом супа из красной рыбы поделилась фудблогер Виктория Исаенко (cook_with_me_at_home) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

лосось – 400-500 г + 1 позвоночник

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

картофель – 5-6 шт

сливки (10-20%) – 250 мл

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масло/оливковое масло – 2 ст. л.

специи – соль, перец, лавровый лист, перец горошком, для рыбы

зелень – укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить 3 л воды. Помыть хребет и положить в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения. После этого – убавить огонь и варить еще 20 минут.

2. Положить перец горошек и лавровые листья. Варить еще 10 минут.

3. Процедить уху и продолжить варить.

4. Тем временем приготовить зажарку. Нарезать морковь и лук кубиками. Обжарить до золотистости.

5. Картофель помыть и нарезать кубиками. Порезать мясо лосося.

6. Готовую зажарку и картофель добавить в бульон. Варить до готовности картофеля.

7. Добавить рыбу. Варить еще 5 минут.

8. Добавить соль, перец, приправы, сливки. Довести до кипения.

9. Измельчить зелень и добавить в суп.

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