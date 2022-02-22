Вкусный и наваристый суп из красной рыбы: что приготовить на обед или ужин
Любой суп из рыбы – это всегда полезное и удачное первое блюдо, в котором идеально сочетаются морепродукты вместе с другими овощами. Чаще всего такой суп готовят из красной рыбы: он получается довольно наваристым и имеет насыщенный вкус. Идеально для легкого и сытного обеда или ужина.
Рецептом супа из красной рыбы поделилась фудблогер Виктория Исаенко (cook_with_me_at_home) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
лосось – 400-500 г + 1 позвоночник
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
картофель – 5-6 шт
сливки (10-20%) – 250 мл
масло/оливковое масло – 2 ст. л.
специи – соль, перец, лавровый лист, перец горошком, для рыбы
зелень – укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить 3 л воды. Помыть хребет и положить в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения. После этого – убавить огонь и варить еще 20 минут.
2. Положить перец горошек и лавровые листья. Варить еще 10 минут.
3. Процедить уху и продолжить варить.
4. Тем временем приготовить зажарку. Нарезать морковь и лук кубиками. Обжарить до золотистости.
5. Картофель помыть и нарезать кубиками. Порезать мясо лосося.
6. Готовую зажарку и картофель добавить в бульон. Варить до готовности картофеля.
7. Добавить рыбу. Варить еще 5 минут.
8. Добавить соль, перец, приправы, сливки. Довести до кипения.
9. Измельчить зелень и добавить в суп.
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